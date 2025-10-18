Efectuaba una caminata recreativa en ese sector de Kilómetro 3, cuando perdió pie y sufrió una caída desde una altura de alrededor de dos metros.

Una mujer se accidentó en el cerro Hermitte

Una mujer de 70 años se encontraba realizando una caminata recreativa por el cerro Hermitte, en el sector que se encuentra detrás de la cancha del Club Atlético Florentino Ameghino cuando sufrió un accidente.

Según la información brindada por personal policial de la Comisaría Mosconi, la mujer perdió pie y se desbarrancó desde una altura de alrededor de dos metros.

La damnificada logró dar alerta de lo sucedido y fue auxiliada por un equipo de emergencias. En la primera revisión médica se determinó que habría sufrido una fractura de muñeca.

En el lugar trabajaron los bomberos, defensa civil y la accidentada fue trasladada a un centro médico en una ambulancia del Servicio de Emergencias Médicas 107.