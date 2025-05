Una nueva de Wanda Nara: estafa clientes con su página web

No termina de escaparle a un escándalo que se encuentra sumergido en otro. Los problemas mediáticos parecen ser una marca registrada de Wanda Nara, ya que volvió a caer en una problemática. Se debe a que muchos usuarios intentaron comprar su indumentaria en la página web que ella promocionó y se toparon con que todo sería parte de una estafa.

Luego de generar una gran expectativa, Wanda Nara presentó su nueva marca de ropa, con diseños únicos con su propio logo. Más allá de los altos precios, muchos cholulos optaron por invertir para conseguir la ropa de la influencer. Sin embargo, acusaron problemas, ya que abonaron pero el pedido jamás llegó.

En Puro Show expusieron esta problemática y comentaron que Analía, una de las primeras compradoras, fue la que puso el grito en el cielo. El pasado primero de mayo esta mujer compró la prenda y tenía fecha de entrega entre el 2 y el 5 de ese mes. Sin embargo, hasta el viernes 23 no le habían entregado el pedido que realizó. Ante esto, decidió realizar una denuncia.

Para colmo, no le bastó con la denuncia a Defensa del Consumidor, sino que incluso apuntó a atacar a Wanda Nara con el poder de la opinión pública, por lo que la escrachó para que todos los que estén pensando en comprarle se replanteen la posibilidad: “La tienda virtual de Wanda Nara es una estafa total. No envían los pedidos ni responden mensajes”.

Pero esto no es todo, ya que no se trataría de un caso aislado, ya que al exponer el problema muchos se comunicaron con ella para comentarle que les pasó lo mismo.

Ante esto, Matías Vázquez comentó en qué estado se encuentra la denuncia: “El reclamo ya fue tomado por Defensa al Consumidor. Hay pruebas suficientes para sospechar que Wanda estaría actuando de manera irregular con su empresa. Muchas personas hoy se sienten estafadas”.

Por lo pronto, se espera que la causa avance, ya que aún no hay respuestas de la página web y mucho menos de Wanda Nara. Ante esto, la conductora no sólo deberá pagar por el problema, sino que incluso tendrá que mejorar su sistema ya que no posee un número de seguimiento y nadie responde ante un problema.