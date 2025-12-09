Una pareja le robó el celular a un chofer de aplicación

El hecho ocurrió durante la madrugada en el Pietrobelli, cuando una discusión terminó con el robo del teléfono del conductor. Los sospechosos intentaron refugiarse en un bar.

Un hombre y una mujer fueron detenidos este martes alrededor de las 2:30 de la madrugada en Comodoro Rivadavia, luego de ser señalados como autores del robo de un teléfono celular a un chofer de transporte privado.

Según informó la Policía, el hecho fue detectado a través del Centro de Monitoreo, que alertó sobre una pelea entre varias personas en la zona de la calle Alvear. Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron al conductor, quien relató que tras finalizar un viaje uno de los pasajeros tomó su celular del interior del vehículo y se lo entregó a una mujer, tras lo cual ambos intentaron escapar.

Los sospechosos intentaron ingresar al bar “Salomé”, pero el personal del local les impidió la entrada, lo que permitió su rápida identificación por parte de los agentes.

Durante el procedimiento, se realizó una requisa superficial a la mujer, encontrándose entre sus pertenencias el teléfono denunciado como robado. Ambos involucrados fueron aprehendidos y trasladados a la Seccional Segunda, donde quedaron a disposición de la Justicia.