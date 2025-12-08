Dos detenidos con un arma en calle Malvinas

Primero huyeron en auto y luego a pie tras evadir un control. Fueron interceptados en un pasaje cercano a Islas Malvinas al 800. Llevaban un arma calibre .380 con municiones.

Dos hombres fueron detenidos durante la madrugada de este lunes en Comodoro Rivadavia, luego de una persecución policial que se inició cuando el vehículo en el que circulaban evadió un control y desobedeció las señales de alto.

El hecho ocurrió cerca de las 6:10, cuando personal policial que patrullaba la zona observó un automóvil realizando maniobras peligrosas. Al intentar identificarlo, el conductor aceleró y emprendió la fuga.

El rodado fue alcanzado sobre la calle Islas Malvinas al 800. En ese momento, los ocupantes descendieron e intentaron escapar a pie por un pasaje peatonal cercano. Durante la corrida, uno de ellos arrojó un arma de fuego que llevaba en la mano.

Minutos después, ambos sospechosos fueron interceptados y aprehendidos. En el lugar se secuestró un arma calibre .380 con su cargador completo y municiones adicionales que uno de los detenidos tenía entre su ropa.

El vehículo fue retenido por falta de documentación y quedó a disposición del Tribunal de Faltas. Por su parte, la Fiscalía ordenó que los dos individuos permanecieran detenidos hasta la audiencia de control de detención prevista para este martes.