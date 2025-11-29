Fue en Lago Puelo y quedó en disponibilidad por 60 días mientras avanza la investigación penal y administrativa.

Una policía fue hallada en presunto estado de ebriedad

Una agente de la Policía de Lago Puelo fue separada preventivamente de su cargo por 60 días, luego de ser sorprendida por sus propios compañeros conduciendo un vehículo en aparente estado de ebriedad. El episodio ocurrió durante la madrugada del viernes 21 de noviembre y derivó en una causa judicial y un sumario interno.

El comisario mayor Hugo Melipil, jefe de la Unidad Regional Esquel, explicó que el hecho se registró el 21 de noviembre, cerca de las 5 de la mañana, cuando la guardia recibió un aviso por una supuesta discusión de pareja.

Un patrullero se dirigió al lugar y, en el camino, los policías interceptaron un auto que coincidía con la descripción aportada por un testigo. Al detenerlo, comprobaron que la conductora era una agente policial y estaba acompañada por un hombre.

Según Melipil, los efectivos notaron signos de posible consumo de alcohol e intentaron aplicar el protocolo correspondiente. Sin embargo, el procedimiento se interrumpió cuando el acompañante tomó el vehículo y se dio a la fuga, escondiéndose luego en una vivienda cercana.

Como ambos estaban identificados y para evitar riesgos en plena zona céntrica, los uniformados decidieron no iniciar una persecución.

La Fiscalía de la Comarca Andina abrió una causa judicial y, en paralelo, la fuerza policial inició un sumario interno. Como medida preventiva, la agente quedó en disponibilidad por 60 días mientras avanza la investigación.

“La efectiva ya fue separada preventivamente y continúa en disponibilidad mientras se evalúa su conducta”, sostuvo Melipil.