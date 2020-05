Unifican criterios para controlar el ingreso de personas a la ciudad

En una reunión desarrollada en la Unidad Regional, el secretario de Control Operativo, Ricardo Gaitán, en conjunto con Policía del Chubut, Prefectura, Gendarmería, Policía Federal, PSA y Defensa Civil unificaron criterios y acordaron redoblar esfuerzos, principalmente en cuanto al control de los pasajeros que están regresando a la ciudad y que deben cumplir 14 días de cuarentena.

“El objetivo de la reunión es redoblar los esfuerzos, acentuar los controles de ingreso a la ciudad y de los que tienen que cumplir cuarentena para que no salgan a la calle. Todavía no hay circulación del virus y eso es fundamental”, afirmó el secretario Ricardo Gaitán en conferencia de prensa.

Los funcionarios brindaron detalles del protocolo que se realiza con cada vuelo o colectivos que trae comodorenses de regreso a la ciudad, explicándose los controles que se efectúan.

“Cuando llega un vuelo, como el domingo pasado, o un colectivo como hoyque traerá 26 comodorenses de Esquel, se activa el protocolo: se les toma la temperatura, una declaración jurada y se los sube a una combi para distribuirlos en sus viviendas. A partir de ahí se activa el protocolo de control para que no salgan de sus viviendas, que es realizado todos los días por la Policía Federal, la gente del call center y un grupo de Comodoro Deportes que colabora”, explicó Gaitán.

Además, el funcionario reconoció el esfuerzo conjunto para evitar que haya propagación del virus en la ciudad: “Agradecemos a las fuerzas, desde Prefectura, con puestos fijos; Policía Federal; Policía de Seguridad Aeroportuaria; Gendarmería, en los módulos; y fundamentalmente la Policía de la provincia del Chubut. Es un orgullo cómo están trabajando y colaborando todos”.

UN CRITERIO UNICO

Otro de los puntos a reforzar es que en todos los controles se establezcan los mismos parámetros de interpretación, teniendo en cuenta que se presentan muchos casos excepcionales.

“Se consensuó de usar criterio común. Mucha gente grande a veces va con un hijo con distinto DNI y tiene que ir al banco. O en un matrimonio, uno maneja y el otro no, y tienen que hacer un trámite importante. La idea no es generar un perjuicio”, adujo Gaitán.

De todas maneras, advirtió que “se van a intensificar los controles. Mañana tenemos dispuestos 36 puestos rotativos en distintos lugares de la ciudad, donde vamos a ejercer fuertemente el control del DNI. Tenemos que tratar de no circular si no es necesario. Hoy controlamos los colectivos y desde Gobierno se le recordó a la empresa el protocolo, que no haya pasajeros parados, se van a incrementar algunas frecuencias en determinados horarios”.

LA GESTION DE LOS PERMISOS PARA CIRCULAR

En otro orden, también se consultó a los funcionarios por la legitimidad de cada permiso. En este sentido, Gaitán enumeró que “a la gente que viene de paso se le pide el permiso nacional. Pero hay otros que transitan para ir a trabajar con el permiso provincial. Policía de la provincia tiene una oficina en Sarmiento al 400 y otra en Sarmiento 1632 que facilitan el trámite para imprimir el permiso si la página www.tecuidamos.chubut.gov.ar tiene algún inconveniente”.

Además, recordó que los últimos rubros habilitados se manejan con permisos municipales: “En Rawson 1120 empezamos ayer con cuentapropistas. Hoy entregamos casi 400 permisos”. Además, los comerciantes gestionan un permiso on line en Comodoro Conocimiento.

En cuanto a situaciones particulares como los “padres separados”, aclararon que se tienen que inscribir directamente en www.tecuidamos.chubut.gov.ar y solicitan el permiso. “En este caso, si bien siempre se pide que no haya varias personas en el vehículo, se utiliza la lógica y el sentido común si son varios chicos para trasladar”.