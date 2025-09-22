La actividad se realizó el sábado 20 de septiembre en la Escuela de Nivel Inicial del barrio Valle C. El mural, inspirado en los dibujos de las infancias, simboliza la conexión entre el nivel inicial y la escuela primaria.

"Usa el amor como un puente": familias, estudiantes y artistas pintaron un mural en el ENI 493

En la antesala de la primavera, la comunidad educativa del ENI 493, junto con familias, estudiantes del Profesorado de Artes Visuales del ISFD 806 y voluntarios del Proyecto de Arte Público, llevaron adelante una nueva jornada de muralismo en el barrio Valle C.

La obra, titulada “Usa el amor como un puente”, busca representar la unión entre el nivel inicial y la escuela primaria. Los diseños fueron construidos a partir de los dibujos realizados por las niñas y niños de la institución, lo que otorgó al mural un carácter colectivo y profundamente identitario.

Sin título-1

Durante la jornada participaron docentes, familias y artistas locales, entre ellas: Katy Villegas, Carolina Plasencio, Laura Cuevas, Débora Triviño, Miriam Cárdenas, Aldana García, Jessica Lavado, Andrea Bravo, Micaela Vergara, Gabriela Villarroel, Daiana Roldán, Agustina Olivera, Ana Medina, Mabel Antena, Javier Barrionuevo, Patricia Arias, Matías Cuevas, Azul Loncon, Ana Laura Zamora, Mirta Barrionuevo y Carolina Barrientos.

El Proyecto de Arte Público, que desde 2014 interviene muros de la ciudad con propuestas colectivas, continúa sumando color y mensajes de encuentro a los espacios comunes. En esta ocasión, además, la jornada tuvo un matiz especial: Katy Villegas, una de las principales colaboradoras del proyecto desde sus inicios, espera la llegada de su bebé, un símbolo de que la familia del arte público también sigue creciendo.