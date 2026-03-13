USMA se ilusiona proyectando crecimiento y nuevas obras

El club busca inaugurar la secretaría, su tienda oficial, un espacio que funcionará dentro de la institución y la construcción de los nuevos vestuarios para el hóckey.

El presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, visitó las instalaciones del club Unión San Martín Azcuénaga, en el marco de encuentros con diferentes clubes y entidades deportivas para coordinar el trabajo para la temporada 2026.

Martínez, hizo un recorrido por el club, junto con Luis “Sapo” Ziadeh, presidente de la entidad, directivos de USMA y entrenadores.

Los proyectos en marcha en la entidad de kilómetro 5 son muchos y muy ambiciosos. Se trabaja intensamente para conseguir inaugurar la flamante secretaría del club, su tienda oficial, un espacio que funcionará dentro de la institución y la construcción de los nuevos vestuarios para el hóckey.

Además, se le suma, para un futuro próximo, poder comenzar con los trabajos de construcción de lo que será un gimnasio de musculación, que estaría ubicado detrás de uno de los arcos de la cancha principal.

Sobre el encuentro, el titular de USMA, Luis Ziadeh aseguró que con la comisión directiva “tenemos varios proyectos en carpeta y el Ente deportivo nos está acompañando, sino no podríamos, como les pasa a todos los clubes y estamos muy agradecidos con ellos. Esperamos poder inaugurar los vestuarios para las chicas de hóckey, la secretaría y la tienda del club. Son cosas que vamos armando de a poco, pero siempre para adelante”.

Hace poco tiempo debieron realizar la refacción de uno de los paredones que se cayó por el temporal de viento, recordó el dirigente. “Con trabajo lo pudimos volver a levantar y así, continuamente estamos aportando y trabajando”, señaló Ziadeh.

Entre las obras más anheladas es el poder comenzar con los trabajos de construcción de lo que será un gimnasio de musculación. “Es un proyecto que tenemos en mente es el gimnasio para que entrenen los chicos porque realmente son muchos jugadores y necesitamos de ese espacio. Siempre apostamos a seguir creciendo”, finalizó el dirigente.