Vacuna contra el Covid: primera demanda argentina a AstraZeneca

Una mujer de Córdoba demandó a la farmacéutica AstraZeneca por cien millones de pesos por una presunta reacción secundaria provocada con la vacuna que recibió del laboratorio contra el Covid-19. La damnificada denuncia haber quedado incapacitada en un 75% laboralmente.

La asumida como damnificada, oriunda de Río Cuarto, presentó la demanda junto a su pareja contra AstraZeneca y el Estado argentino, ya que sostuvo que después de recibir la tercera dosis en enero de 2022, comenzó a sentir fuertes calambres e inestabilidad en las piernas.

En la presentación, agregó que su médica le dijo que podía ser un efecto adverso de la vacuna. Ante ello, le suministraron decadrón y diclofenac para mitigar el fuerte dolor. Se le adormecieron las piernas y la derivaron a una clínica privada.

Después de realizarle estudios, le diagnosticaron síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia. Le advirtieron que estaría aproximadamente dos meses en silla de ruedas con rehabilitación.

"Me arrebataron la vida. Soy madre de un nene de 5 años, jamás fui informada y tampoco se me advirtió que podría sufrir efectos adversos, como asimismo de los riesgos/beneficios de la inoculación. No hubo un verdadero consentimiento de mi parte, solamente nula información y coacción", dijo la denunciante.

La mujer indicó que un neurólogo coincidió en el diagnóstico posvacunación. Indicó que padece cuadriparesia flácida, que requiere dispositivos de asistencia para la marcha, con discapacidad del 90% para su movilidad. Otro neurólogo advirtió el compromiso desmielinizante en los miembros inferiores.

Un año después de la inoculación, una comisión médica de Río Cuarto, en virtud del retiro por invalidez que solicitó la demandante, dictaminó que posee una incapacidad laboral del 75,6%.

La afectada decidió acudir al Juzgado Federal de Río Cuarto, a cargo de Carlos Ochoa, y demandó por presuntos daños y perjuicios a AstraZeneca y al Estado Nacional (ANMAT). La mujer reclama poco más de $100 millones de pesos en total: $7,4 millones por incapacidad sobreviviente, $25,3 millones por el fondo de reparación Ley 27.573, otros $9,3 millones por el proyecto de vida-pérdida de chance, $7,5 millones por daño moral, $1,5 millones por el daño moral de la pareja, $49,5 millones por daño punitivo y $180 mil por daño emergente.

La denuncia llega en un momento turbulento para la firma sueca, luego de reconocer que la dosis generada para combatir al Covid causó problemas secundarios, como la trombosis, en el período posterior a aplicarse en personas.

Frente a esto, la Comisión Europea anunció la anulación de la autorización para utilizarla en sus países. Astrazeneca, en tanto, comenzó a retirar su vacuna a nivel mundial.

En Argentina se aplicaron 22 millones de dosis y fue producida en sociedad con la farmacéutica mAbxience, del empresario argentino Hugo Sigman, y la Universidad de Oxford.

QUE ES EL SINDROME DE GUILLAIN-BARRE

El diagnóstico de la mujer tras la vacunación del Coronavirus

El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad neurológica que incluye un conjunto de trastornos autoinmunes caracterizados por una parálisis flácida simétrica rápidamente progresiva de las extremidades con disminución marcada o ausencia de reflejos a causa del ataque del virus al sistema nervioso periférico.

La mayoría de las personas con esta afección deben ser hospitalizadas para recibir tratamiento.

Hasta el momento, no hay una cura para el síndrome de Guillain-Barré, pero varios tratamientos pueden aliviar los síntomas y reducir la duración de la enfermedad.

La recuperación puede tardar varios años y la mayoría de las personas pueden caminar otra vez seis meses después de que hayan comenzado los síntomas. Algunos pacientes pueden tener efectos persistentes, como debilidad, entumecimiento o fatiga, publicó diario Clarín.