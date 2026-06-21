Valentín Aguirre se llevó los 15 millones de Rafaela

El piloto arrecifeño se quedó con la 7ª fecha del TC, en donde el comodorense Marcelo Agrelo abandonó a once vueltas del final.

Valentín Aguirre ganó de punta a punta en Rafaela y se quedó con el Gran Premio RUS Agro - Copa Afa en el mítico óvalo. El Chevrolet Camaro alistado por el Pradecon Racing se quedó con la “Carrera de los Millones” y obtuvo 15 millones de pesos. Para Valentín, es su séptima victoria en la máxima y volvió al primer puesto tras más de dos años.

Con respecto a los dos pilotos de Chubut, el comodorense Marcelo Agrelo, con el Torino de Trotta Racing, abandonó a once vueltas del final, mientras que el rawsense Lucas Valle hizo lo propio en el giro 13.

Podio -casi- completo para Chevrolet, que llegó a 3 victorias en el año. Segundo fue Agustín Canapino, del Canning Motorsports y rellenó el podio Marco Dianda, con el Dodge Challenger del Galarza Racing, luego de la exclusión a Marcos Landa.

En la largada, Aguirre se bancó el intento de adelantamiento de Canapino, que no tuvo más opción que ceder. Al llegar a la segunda chicana del trazado, Landa, que transitaba el cuarto lugar, se pasó de frenaje y, Marco Dianda y Julián Santero le sacaron el lugar. Esto no hizo que Landa caiga, que recuperó posición con Santero y Dianda, luego de grandes maniobras. En la vuelta 11, Landa siguió con un gran ritmo y le hizo una hermosa jugada a Jonatan Castellano, para meterse entre los tres primeros.

Ya entrando en el desenlace de la carrera, Castellano advirtió por radio a su equipo de problemas en una goma, y empezó a perder posiciones vuelta a vuelta para finalizar 14. Con la bandera a cuadros, Aguirre ganó de principio a fin, segundo Canapino y tercero Dianda. Cuarto fue Julían Santero, quinto Christian Ledesma, sexto Marcos Landa, séptimo Juan Pablo Gianini, octavo Ignacio Faín, noveno Juan José Ebarlín, y completó el top 10 Juan Bautista De Benedictis, informó la ACTC.

"Lo disfrute mucho, la verdad que muy contento con el rendimiento del auto y con la gente que vino al circuito. La largada fue lo más bravo y lo mejor del auto creo que la tracción y el ingreso a la curva 1. Hay que tratar de ser lo más regular posible y tratar de que los kilos no afecten tanto. Muy gratificante ganar acá, se me venía negando por una u otra cosa, había hecho pole y funcionado muy bien. Ojalá que esta sea la primera de muchas acá", expresó Valentín Aguirre.

Con este resultado, Castellano recuperó la punta del campeonato con 210.5 puntos, José Manuel Urcera quedó como escolta con 181 y Hernán Palazzo escaló al tercer lugar, con 181 unidades. La próxima fecha es en Posadas el próximo 11 y 12 de julio, por la octava fecha del campeonato, a solo dos de dar por finalizada la etapa regular.

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Panorama – 25 vueltas

1º Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro) 36’19”123/1000

2º Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) a 0’704/1000

3º Marco Dianda (Dodge Challenger) a 21’918/1000

4º Julián Santero (BMW) a 27’174/1000

5º Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) a 29’179/1000

6º Marcos Landa (Chevrolet Camaro) a 29’180/1000

7º Juan Pablo Gianini (Ford Mustang) a 31¡015/1000

8º Ignacio Fain (Torino) a 34’683/1000

9º Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro) a 34’864/1000

10º Juan B. De Benedictis (Ford Mustang) a 35’100/1000

44º Marcelo Agrelo (Torino) a 11 vueltas

45º Lucas Valle (Chevrolet Camaro) a 12 vueltas