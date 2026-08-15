Se desarrolló parcialmente la segunda fecha del Clausura. Dos partidos fueron postergados y uno se juega el lunes.

Roca derrotó a Camioneros y es único líder en la zona A del Ascenso

Con cuatro encuentros, se disputó de manera parcial la 2ª fecha del torneo Zonal B Clausura. Por el mal estado de las canchas tras las lluvias, se suspendieron Stella Maris-Caleta Córdova y San Martín-Comodoro FC. Este lunes a las 15:00, se enfrentan Tiro Federal y Manantiales Behr de Ciudadela.

Deportivo Roca, que había debutado con un triunfo, volvió a ganar, en este caso, por 2-1 frente a Camioneros Patagónicos, el campeón del Apertura, que sufrió su segunda derrota en este certamen. En el otro compromiso de la zona A, Ferrocarril del Estado goleó 4-0 a Talleres y se recuperó de la caída del debut.

Mientras tanto, en la zona B, Florentino Ameghino aplastó 7-0 a Universitario y Nueva Generación y Oeste Juniors empataron 2-2.

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Programa 2ª fecha

ZONA A

Sábado

- Talleres Juniors 0 / Ferrocarril del Estado 4.

- Camioneros Patagónicos 1 / Deportivo Roca 2.

Lunes

- 15:00 Tiro Federal vs Manantiales Behr de Ciudadela. Arbitro: Pablo Aguirre.

ZONA B

Sábado

- Universitario 0 / Florentino Ameghino 7.

- Nueva Generación 2 / Oeste Juniors 2.

Postergado

- Stella Maris vs Caleta Córdova.

INTERZONAL

Postergado

- San Martín vs Comodoro FC.