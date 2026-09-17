Valentina Ramos Mercegué vivió su tercer mundial de gimnasia aeróbica

La comodorense integró la Selección Argentina que compitió en el 19º Campeonato del Mundo, que se desarrolló en el Navarra Arena de Pamplona, España.

Valentina Ramos Mercegué protagonizó su tercera actuación mundialista y por segunda vez en su carrera logró ser finalista en la competencia internacional, ya que con el equipo de la Selección Argentina de gimnasia aeróbica, en la modalidad Aerostep, quedaron entre las ocho mejores del mundo.

“Estoy muy contenta con lo vivido, fue una experiencia más para recordar, también un logro porque pude pasar a la final, entre ocho gimnastas muy buenas de todo el mundo, las mejores estaban ahí. El pase a la final me dio mucha emoción y fue una locura haberlo vivido de esa manera”, afirmó.

Y agregó que “se hace difícil porque a nivel europeo nos cuesta bastante, pero poder pasar a una final y dejar a Argentina bien alto es un orgullo para mí. Fue un torneo de mucho sentimiento, fue mucho lo vivido, lo sentí con una gran intensidad”.

Además, la gimnasta comodorense compitió en Individual Senior, ubicándose en la posición 39, entre ochenta deportistas de cuarenta países, en la competencia organizada por la Real Federación Española de Gimnasia junto con la Federación Internacional de Gimnasia (FIG).

“A comparación de mi anterior mundial, en este torneo estuve más pendiente a todo lo que pasaba alrededor. Lo viví con más intensidad y estuvo bueno porque, si bien en Individual quedé bien rankeada, porque eran 80 gimnastas y quedé en el puesto 39, no es poca cosa”, indicó Ramos Mercegué.

“Sé que puedo dar más en Individual y puedo estar mucho mejor, pero fui con cambios y previo a viajar tenía una molestia en la rodilla que me impedía entrenar al cien. Estoy muy conforme con lo que hice, pude superar los desafíos de los cambios y lo hice bien”, añadió.

Valentina hizo el balance de su tercera participación en un Mundial y dijo que “estoy con muchos sentimientos encontrados porque, al ser mi tercer mundial, uno va creciendo. Este mundial fue uno de los que más viví y de los que mejor me sentí. Estoy muy contenta, feliz y orgullosa de haber podido dejar a Argentina en lo alto”.

PROXIMO OBJETIVO: PANAMERICANO EN BRASIL

Tras su tercera actuación en un Mundial y después de un descanso, Valentina Ramos Mercegué ya piensa en su próximo objetivo con la Selección Argentina y es el Campeonato Panamericano de Adultos de Gimnasia Aeróbica, que se hará del 13 al 15 de noviembre en Aracaju, Brasil.

“En Grupo Senior no nos fue tan bien en el Mundial de Pamplona pero sirve para aprender, para afianzar el grupo y encontrarnos un poco más para el Panamericano. Ya estamos pensando en el Panamericano, que es un torneo muy importante para nosotras, en ese torneo se puede conseguir medallas. Ahora vamos a descansar unos días y después a retomar con todo para mejorar y ajustar cosas que faltaron para llegar lo mejor posible”, comentó.

Al momento de agradecer, la gimnasta se enfocó “primeramente en Dios y mi familia” y valoró el acompañamiento de Hernán Martínez y a Comodoro Deportes.

Como así también destacó a su psicóloga deportiva, “que me ayuda en este proceso y me contiene, y obvio a toda la gente que me apoya y me acompaña a la distancia. Sin olvidarme también a mis entrenadores Lore y Jorge, quienes son mis guías en este deporte”.