Fabio Curilaf ganó una medalla dorada en el Nacional Master

El atleta de José de San Martín obtuvo una presea dorada en los 5000 metros y fue sexto en 1500.

El atleta Fabio Miguel Curilaf de José de San Martín (Chubut) participó del XLVI Campeonato Nacional Máster de Pista y Campo 2026 se llevó a cabo del 10 al 13 de septiembre de 2026 en el Parque Olímpico de Villa Soldati en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fabio, logró medalla de oro en 5000 metros y un sexto puesto en 1500 metros.

Luego de estar un año sin poder competir en un proceso de recuperación por una lesión, el chubutense aseguró que le costó volver a correr y estar nuevamente en ritmo, y agradeció el acompañamiento en su proceso.

“Reconocer a Comodoro Deportes, el profesor Hernán Martínez, que no me dejaron de ayudar mientras estuve lesionado. Muchas gracias, esas cosas hacen que uno se sienta acompañado y respaldado en los momentos difíciles”.

“Agradecido de Chubut Deportes, Milton Reyes; Juan Pablo Díaz; Federico López Rey; Francisco kraguic; y Leandro David Morelia. Y los amigos, Liliana Inés Díaz, Luis Inzunza, Maury Troncoso, Sebastián Villagrán y su mamá que siempre me brindan todo lo que está a su alcance. Y un agradecimiento también para mi mamá que siempre me brinda su acompañamiento”, dijo Fabio Curilaf.

Con respecto a cómo viene su futuro, el atleta categoría master 35/39, aseguró. “Ahora el próximo fin de semana voy a estar participando en el Desafío Santa Rosa en Las Heras, Santa Cruz. Y seguramente Rada Tilly, después voy a buscar preparar los 10km de calle, pensando en la carrera de New Balance, aunque todavía no escuché si se realizará”.

“Después de estos 10K, la idea es poder conseguir los fondos para ir a Cachi (Salta), prepararme para la Corrida de Crónica en enero. Y otra carrera que me gustaría preparar sería en abril, la Maratón a Pampa Traviesa en La Pampa, pero ya estoy pensando en el próximo año”, aseguró el atleta Fabio Miguel Curilaf.