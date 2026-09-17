La Sub 19, que tuvo de titular al comodorense Ian Subiabre con la camiseta 10, no tuvo un buen debut en Rosario.

Argentina cayó 2-1 ante Paraguay en su debut por los Juegos Odesur

La selección argentina Sub 19 de fútbol, con el comodorense Ian Subiabre de titular, tuvo este jueves su estreno en el Grupo B de los Juegos Odesur 2026. Pese a haber comenzado ganando, cayó 2-1 ante Paraguay en el Estadio Marcelo Bielsa, del club Newell's Old Boys de Rosario.

En un primer tiempo a pura ida y vuelta, la “Albiceleste” logró golpear a los 40 minutos: Franco Domínguez recibió al borde del área, se perfiló y encontró el hueco para sacar un tremendo remate para poner el 1-0.

En el complemento, el conjunto paraguayo pudo concretar lo que había fallado en la primera parte. Junior Gamarra, con un violento derechazo, puso el partido 1-1. Y, cuando la “Albiceleste” se volcó en ataque para intentar ponerse nuevamente en ventaja, Paraguay fue letal con un contragolpe y, en los pies de Pedro Sarza, marcó el 2-1.

Además de Subiabre, quien lució la camiseta número 10 y que actualmente juega en la Primera de Tigre, los restantes diez jugadores fueron: Demian Talavera; Thiago Pérez, Fernando Closter, Matías Satas y Joaquín Salas; Facundo Carrizo, Javier Pascual, Ramiro Tulián, Facundo Jainikoski y Franco Domínguez.

El equipo de Diego Placente tendrá revancha el próximo sábado ante Uruguay.