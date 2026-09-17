Messi ganó la Campeones Cup con el Inter Miami

El crack argentino se consagró campeón con su equipo, que derrotó 2-0 a Cruz Azul. Hizo un gol de cabeza y así llegó a los 100 con la camiseta de las “Garzas”.

Con su centésimo gol y una nueva asistencia, el crack argentino Lionel Messi llevó al Inter Miami a vencer este miércoles 2-0 a Cruz Azul y ganar su primera Campeones Cup, el duelo anual entre los monarcas de las ligas norteamericana (MLS) y mexicana.

Messi llegó a 100 tantos con la camiseta del Inter Miami en este exitoso debut de su compatriota Cristian González en el banco de las Garzas.

El astro argentino abrió el marcador en el minuto 24 de forma inesperada, con un potente cabezazo, y en el 81' lanzó el córner con el que el brasileño Casemiro sentenció el triunfo en el Nu Stadium de Miami.

Messi, de 39 años, amplió su inigualable vitrina con un trofeo que celebró abrazado a sus compañeros y al “Kily” González, que apenas el martes tuvo su primera práctica en Miami.

Messi se llevó esta alegría después de unas semanas dolorosas en las que sufrió la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 y el fallecimiento de su padre.

Bajo una intensa lluvia, el ex Barcelona abrió el camino del triunfo en una irrupción de su socio uruguayo Luis Suárez por la banda derecha y un centro envenenado al área de Cruz Azul.

El argentino, llegando por detrás, se elevó en el aire sorprendiendo al central colombiano Willer Ditta, diez centímetros más alto, para rematar de cabeza al fondo de la red.

Fue su gol número 100 en los 115 partidos que ha disputado con el Inter Miami en todas las competiciones.

Además de lograrlo de cabeza, uno de sus talentos menos habituales, el tanto de Messi tuvo la particularidad de llegar ante Cruz Azul, el mismo equipo con el que se estrenó como artillero con la playera rosa.

Cruz Azul, que apenas inquietó al arquero canadiense Dayne St. Clair, perdonó el empate en el minuto 67 en un cabezazo al palo del uruguayo Gabriel Fernández.

Finalmente fue el Inter el que sentenció otra vez por la vía aérea, en un tiro de esquina efectuado por Messi que Casemiro, tras zafarse de su marcador, remató sin oposición.