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Más de 70 patinadores disfrutaron del encuentro "Olitas 2026"

Se desarrolló el último sábado en instalaciones del Gimnasio municipal 1.

El Club de Patín Artístico “Olas del Sur” organizó el último encuentro no competitivo del año, actividad que se hizo el pasado sábado en el Gimnasio municipal Nº1 y contó con la participación de 75 patinadores de distintas escuelas. “Olitas 2026” se vivió lleno de alegría y talento.

En esta ocasión, los anfitriones recibieron a deportistas de la Escuela municipal Daniela González de Caleta Olivia, Escuela municipal “Los Lagos” de Sarmiento, y Vientos Patagónicos (Comodoro Rivadavia).

Antonella Tiglio, presidenta de Olas del Sur, expresó que “organizamos el último encuentro del año, como club incentivamos a los chicos a que se animen y derriben sus miedos al participar en estos encuentros, ya que los acerca lo más posible a un escenario similar a los torneos, preparándolos para esas instancias”.

Y agregó que “la idea también es generar un espacio para que los deportistas puedan compartir con otros clubes y patinadores de diversas localidades”.

Por otra parte, agradeció “a las profes de Olas del Sur, Azul y Belén, quienes trabajan incansablemente con el semillero. A las familias de los patinadores, por acompañarnos evento tras evento, a la Asociación Italiana y la Escuela Provincial 153, que nos abren las puertas año a año para practicar semanalmente”.

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