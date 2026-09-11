Patín Artístico: Olas del Sur organiza "Olitas 2026"

El último encuentro no competitivo se desarrollará este sábado desde las 12 en el Gimnasio municipal Nº 1.

Este sábado, a partir del mediodía, se llevará a cabo el encuentro de patín artístico denominado “Olitas 2026”. La actividad no competitiva es organizada por Olas del Sur, en la que participarán la Escuela Municipal de Caleta Olivia, “Los Lagos” (Sarmiento), Sueños Sobre Ruedas y Vientos Patagónicos.

Al respecto, Antonella Tiglio, presidenta de Olas del Sur, detalló que “esta modalidad de encuentros permiten acercar a los chicos que aún no compiten a un escenario similar a las jornadas competitivas. Como club estoy orgullosa del equipo de trabajo ya que logramos organizar dos encuentros anuales para los chicos”.

Y agregó que “en cada evento a los participantes se les entrega su respectiva medalla, regalito y diploma. Esperamos que en próximos eventos nos puedan acompañar más instituciones y escuelas de patín”.

Por último, Tiglio agradeció “a las profes del club, Azul y Belén, quienes trabajan incansablemente con el semillero. A las familias de los patinadores por acompañarnos en todos los eventos, a la Asociación Italiana y a la Escuela Provincial 153, que nos abren las puertas año a año para practicar semanalmente”.