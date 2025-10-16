Afirman que desaparecieron diez mascotas en los últimos días y que encontraron restos en una plaza del barrio. Sucedió en Córdoba.

Vecinos denunciaron que un grupo de personas en situación de calle se comieron sus gatos

Un alarmante escenario preocupó a los vecinos de la ciudad de Córdoba. Según denunciaron, en los últimos días desaparecieron diez gatos domésticos y sospechan que un grupo de personas en situación de calle se los está comiendo.

Lo que empezó cómo una duda se tornó más real cuando encontraron restos de estos animales en una plaza de la zona, específicamente cuero de gatos. Ante este descubrimiento, decidieron acercarse a la comisaria este miércoles y denunciar lo que estaba pasando. El extraño suceso ocurrió en el barrio Güemes.

De acuerdo con la información publicada por el portal Vía País, la presentación formal ante la policía fue realizada por el centro vecinal, que solicitó la inmediata intervención de las autoridades frente a esta problemática.

Lautaro Celayes, presidente del Centro Vecinal de Güemes reveló que en la Plaza de los Arquitectos encontraron restos de gatos, específicamente pieles, e indicó que este descubrimiento los hizo pensar que las mascotas están siendo sacrificadas por personas en situación de calle para alimentarse y subsistir.

Según explicaron los denunciantes, las sospechas recaen sobre los habitantes de un corredor cercano al Hospital Misericordia. Allí hay un campamento en el que viven unas 30 personas en condiciones de pobreza extrema, que en muchos casos, atraviesan también un consumo problemático de sustancias.