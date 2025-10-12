Dos niñas murieron en un incendio en una iglesia evangélica

El siniestro se desató este sábado por la tarde en un templo de Córdoba. Las llamas afectaron gravemente un albergue contiguo donde se alojaban visitantes de distintas provincias y de Uruguay. La Municipalidad asiste a las familias afectadas.

Dos niñas fallecieron este sábado por la tarde en un trágico incendio que se desató en una iglesia evangélica ubicada en Coquena al 8100, en barrio Villa Serrana, al norte de la ciudad de Córdoba.

Según confirmaron fuentes policiales, unas 80 personas debieron ser evacuadas del lugar y recibieron asistencia médica por parte de los servicios de emergencia, en su mayoría debido a la inhalación de humo.

El fuego provocó daños totales en un albergue contiguo al templo, donde se encontraban alojados fieles que participaban de un multitudinario encuentro religioso. Entre los asistentes había visitantes de diferentes provincias y de Uruguay.

Personal de Bomberos de la Policía de Córdoba intervino para sofocar las llamas y realizar las primeras pericias que permitan establecer las causas del incendio, que se propagó con gran rapidez por las instalaciones.

La Municipalidad de Córdoba emitió un comunicado en el que expresó su acompañamiento a las familias afectadas y detalló las acciones de contención desplegadas.

“Actúan las áreas de Gobierno y de Políticas Sociales del Municipio en la asistencia de 43 personas provenientes de Uruguay. Se realizaron atenciones psicológicas y físicas, esta noche se les brindará albergue y se articula con el Consulado la repatriación a su país”, informaron.