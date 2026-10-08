Verity: La sombra de un engaño

Desde el jueves 8 de octubre, se exhibe el thriller psicológico que el director Michael Showalter ha realizado en base a la novela de Colleen Hoover, autora de “Romper el Círculo”.

Anne Hathaway, Dakota Johnson y Josh Hartnett protagonizan este relato de suspenso que sigue a Lowen Ashleigh una escritora en apuros que es contratada como escritora fantasma por Jeremy Crawford para continuar la exitosa saga de su esposa Verity, incapacitada tras un misterioso accidente. Al instalarse en la casa de los Crawford para revisar los manuscritos, Lowen descubre una autobiografía oculta que muestra oscuros y perturbadores secretos sobre Verity, su pasado y la tragedia que marcó a la familia. Atrapada entre la atracción por Jeremy y el miedo creciente hacia la verdadera Verity, Lowen deberá decidir qué verdades revelar.

Publicada originalmente en 2018, “Verity” se convirtió en uno de los mayores éxitos de la escritora Colleen Hoover. La novela llegó al puesto número uno de la lista de best sellers de The New York Times y conquistó a lectores con una historia que se aleja del romance tradicional para adentrarse en el thriller psicológico. “Pude participar en el desarrollo del guión y estar presente en el rodaje durante gran parte de la producción”, ha declarado la autora, “Realmente disfruto de ser más activa. Siento que ni siquiera me acerqué a hacerle justicia a la casa como lo hicieron en la película. Incluso la línea del techo tiene forma de V, y al entrar parece que hay canoas. Era casi como si la casa hubiera sido construida para la película”.

El director Michael Showalter es reconocido por su trabajo en la aclamada “Los Ojos de Tammy Faye”, por la cual Jessica Chastain ganó el Oscar Mejor Actriz. Showalter es conocido por su capacidad para manejar los matices emocionales y las tensiones psicológicas en sus películas, lo que hace de él una elección ideal para dirigir este thriller psicológico. El guion fue adaptado por Nick Antosca, creador y escritor de la serie de TV “The Act”, que también tiene un enfoque en el suspense psicológico. Antosca ha alcanzado reconocimiento por su habilidad para crear atmósferas densas y aterradoras. Esto hace de la película una experiencia tan intrigante y angustiante como la novela original. Además, Hoover se involucró como productora ejecutiva, para garantizar que la adaptación mantuviera la esencia de la obra literaria y respetase los giros que tanto han atrapado a los lectores.

Anteriormente, Showalter y Anne Hathaway trabajaron juntos en la comedia romántica “The Idea of You”, sobre el romance de una madre soltera de 40 años con un joven de 24 líder de una banda de pop de fama internacional. Con respecto a “Verity”, la actriz ha revelado que hubo algunas situaciones de la novela que intentaron llevar a la película, pero decidieron al final no hacerlo porque eran demasiado fuertes para mostrarla. Dakota Johnson, por su parte, destaca el final ambiguo de la novela, un rasgo que la adaptación cinematográfica conserva. A la actriz le atrae que la historia no le dé al público una respuesta clara sobre quién es el villano y que cada espectador pueda decidir qué versión creer.

CINE TEATRO ESPAÑOL (jue 08 y mie 14 de octubre):

21:45 Hs. VERITY: LA SOMBRA DE UN ENGAÑO (2D subtitulada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (vie 09 y mar 13 de octubre):

19:00 Hs. VERITY: LA SOMBRA DE TU ENGAÑO (2D doblada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (sáb 10 de octubre):

21:45 Hs. VERITY: LA SOMBRA DE UN ENGAÑO (2D doblada)

Título original: Verity

Género: Drama, suspenso

Origen: Estados Unidos

Año: 2026

Duración: 1 hora 54 Min.

Formato: 2D

Calificación: R-13

Ficha Técnica:

Director: Michael Showalter

Guión: Nick Antosca en base a la novela de Colleen Hoover

Productores: Nick Antosca, Anne Hathaway, Alex Hedlund, Colleen Hoover, Jordana Mollick, Stacey Sher, Michael Showalter

Fotografía: Jim Frohna

Música: Volker Bertelmann

Montaje: Jay Cassidy

Reparto:

Anne Hathaway (Verity Crawford), Dakota Johnson (Lowen Ashleigh), Josh Hartnett (Jeremy Crawford), Ismael Cruz Cordova (Corey), Brady Wagner (Crew), Alex Cooper (él mismo)