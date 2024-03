Vía mail, empezaron los masivos despidos a trabajadores

Horas antes de que comience el fin de semana largo por Semana Santa, el Gobierno nacional empezó este miércoles a comunicar cientos de despidos a trabajadores del Ministerio de Economía, la Secretaría de Trabajo, el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Secretaría de Educación, entre otros, concretando el tan prometido ajuste masivo en el Estado nacional.

Según pudo confirmar El Destape por fuentes del Gobierno, los despidos abarcan al 15% de la planta total del Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo.

Una fuente cercana a la Secretaría de Trabajo explicó a ese medio lo que sucede en esta área: "No sabés cuántos son. Empezaron a mandar mails y no sabés cuándo van a terminar. No son mails generales, van llegando a cada uno. En cada dirección van llegando". Y detalló: "A los contratados no les llegan mails de Recursos Humanos, porque son contratados por organismos externos. Cuando lleguen el miércoles al edificio se enterarán si le renovaron o no. Esa comunicación no la hace el Ministerio. Por eso no se sabe a ciencia cierta cuántos son los despedidos".

En el ámbito del deporte, tal cual se había anticipado a principio de la semana, varios trabajadores del CeNARD comenzaron a recibir las notificaciones de despido en diferentes áreas. Kinesiólogos, entrenadores y otros especialistas que trabajan en el predio recibieron las informaciones. El último lunes no habían especificado de cuántas personas se iba a tratar sobre una planta de 400 empleados y, en principio, se hablaba de un plan que podría comprender a más del 25% de la planta. Por el momento no se puede especificar la cantidad exacta de cesanteados.

Además, según confirmó una fuente del Servicio Meteorológico Nacional, el Gobierno despidió a 48 trabajadores de esa agencia estatal. La semana que viene ya habrá asambleas para comenzar a reclamar por las reincorporaciones de los despedidos.