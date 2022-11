Viajarán a Rawson para entregar notas

La causa judicial por presunto abuso por parte del profesor de música en el Jardín 406 va camino a cumplir tres semanas y, según los padres, no hay avances significativos. Es por eso que un grupo decidió viajar a Rawson para dialogar con integrantes de la Justicia y pedir que el caso se agilice.

El viaje se realizará la próxima semana y estará a cargo de cuatro padres, pero piden la colaboración de la comunidad para costear los gastos. “Necesitamos tu ayuda. Rawson nos espera y está dispuesto a escucharnos. La falta de recursos es un impedimento para los padres y, por eso, le pedimos a la comunidad que nos ayuden. Tu donación es importante y hasta lo más mínimo ayuda en esta lucha”, destacaron mediante un comunicado.

“¿Para qué se está pidiendo dinero? Es para presentar unas notas en Rawson ¿Qué hay allá? Se encuentran los que administran gran parte de nuestra ciudad. Están dispuestos a escuchar a los padres y recibir las notas”, subrayaron.

Tal como informó El Patagónico, los padres reclaman que sus hijos reciban ayuda psicológica debido a que los profesionales de la Salud Mental no quieren atenderlos porque no quieren declarar en un hipotético juicio. También apuntaron contra el Ministerio Público Fiscal. “Gran parte de los niños aún no fueron apoyados psicológicamente y la causa no avanza en ningún sentido. Fiscales se ríen de los padres y policías hacen lo que quieren”, aseguraron.

“El dinero será usado para pasajes ¿No tenés cómo ayudar? No importa. Compartiendo estás imágenes podemos hacer que llegue a más gente que quizás sí pueda. Lo principal es ayudar en esta causa en todo sentido. Se necesita a esta persona (por el docente denunciado) preso y a los niños con ayuda psicológica”, señalaron.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo al CVU 0000003100061365706509, mientras que el Alias es VIAJE.PADRES406.mp