Victoria de la Sub 13 de Comodoro

La selección masculina Sub 13 de fútbol de Comodoro Rivadavia le ganó este domingo de local a su par de la Liga del Valle por 2-0, por el partido de ida clasificatorio provincial del Torneo Nacional de Selecciones de Liga.

El encuentro se desarrolló en el Estadio Municipal de Kilómetro 3, en donde el dueño de casa se impuso con goles de Mauro Betancur y Alejo Ibarrola, ambos en la segunda etapa.

En la continuidad del torneo, la vuelta se disputará en el Valle en fecha y horario a confirmar, informó la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.