El gobernador de Santa Cruz tuvo un breve encuentro con el presidente de Francia.

Vidal saludó a Macron en el marco de la Argentina Week

Este jueves hubo una intensa jornada que incluyó actividades en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con sede en París. Posteriormente, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, formó parte de la delegación de gobernadores, funcionarios y empresarios argentinos que –junto con el presidente Javier Milei- fue recibida por Emmanuel Macron en el Palacio del Eliseo.

Francia mantiene una importante presencia económica en la Argentina, particularmente en sectores como hidrocarburos, minería, energías renovables, agroindustria y tecnología.

El gobernador santacruceño viajó junto a su ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, con una agenda centrada en la búsqueda de inversiones, la apertura de nuevos mercados y la generación de oportunidades para los sectores productivos de Santa Cruz.

Este viernes Vidal participa de encuentros vinculados con energía, minerales críticos y sector nuclear, junto a la Agencia Internacional de Energía, además concurrir a reuniones relacionadas con tecnología, inteligencia artificial y oportunidades de inversión.

El programa también contempla reuniones específicas relacionadas con el sector pesquero, dado que una delegación de representantes de 15 empresas argentinas mantendrían encuentros con referentes de la industria alimentaria francesa, con el objetivo de ampliar la presencia de productos del Atlántico Sur en el mercado europeo.

En ese contexto, el mandatario santacruceño manifestó que “Santa Cruz tiene que salir al mundo a buscar inversiones y nuevos mercados. Nuestra provincia necesita más oportunidades para producir porque para distribuir más primero tenemos que producir más”.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz