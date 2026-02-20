Viernes con calor y viento en Comodoro Rivadavia

Este viernes, Comodoro Rivadavia tendrá una jornada con cielo parcialmente nublado durante todo el día, temperaturas en ascenso y viento persistente, que será nuevamente el factor dominante del clima.

Durante la mañana, el tiempo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 22 grados. En ese tramo del día, el viento soplará del sector oeste, con velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. La probabilidad de precipitaciones será baja, entre 0 y 10%.

Luego, hacia la tarde, se espera el momento más cálido de la jornada. La temperatura ascenderá hasta los 28 grados, manteniéndose el cielo parcialmente nublado. En simultáneo, el viento continuará con intensidad similar, del sector sudoeste, aunque las ráfagas podrían incrementarse, alcanzando valores de 51 a 59 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más variable.

Finalmente, durante la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse levemente. Si bien el cielo seguirá parcialmente nublado, la temperatura descenderá nuevamente hasta los 22 grados. Además, el viento disminuirá su intensidad, con velocidades de 13 a 22 km/h, aunque todavía se esperan ráfagas de hasta 50 km/h.