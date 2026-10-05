Viajó más de 700 kilómetros para una visita familiar que terminó en horror. Desde el Ministerio Público Fiscal se dispuso un operativo especial de contención para la joven madre.

Villa La Angostura: ¿Quién es la mamá de la niña de 3 años asesinada a puñaladas?

Nunca imaginó que una visita familiar le iba a significar perder a su única hija para siempre. Anahí Pino hizo lo que hacen cientos de familias del interior rionegrino. Armó el bolso, cargó a su beba y emprendió un viaje larguísimo por la Patagonia. De Lamarque a Villa La Angostura son entre 8 horas y media y 9 horas de viaje de ruta por la Nacional 22, la 237 y la 40. Más de 700 kilómetros con su hija a upa.

Anahí tiene 23 años, es oriunda de Pomona, pero reside en Lamarque, donde se hizo conocida por su emprendimiento. En un posteo del 25 de mayo de 2024 que hoy queda como archivo del dolor, ella misma se presentaba así: "Soy Anahí Pino soy de Pomona, pero actualmente vivo en Lamarque, tengo 21 años y soy mamá de una beba de 1 año la cual se llama Bakari, de ahí surgió este pequeño emprendimiento llamado Bakari Emprendedora". En esa Tienda Multirubros virtual vendía ropa, artículos para el hogar, decoración, regalos y accesorios.

Esa beba, que era 100% mamera y estaba 24/7 con ella, es la niña asesinada ayer a sus 3 años. Bakari era hija única, lo que acrecienta aún más el sufrimiento de una pérdida irreparable.

El sábado negro

El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 18.30, en una vivienda de la Avenida Siete Lagos, en Villa La Angostura. Según la información preliminar del Ministerio Público Fiscal (MPF), el episodio se produjo en el contexto de una agresión de un hombre hacia su pareja, Anahí. En ese momento, la niña estaba en la casa y fue atacada con un arma blanca. Murió en el lugar.

Desde el MPF se informó que se ha dispuesto una operativa especial de contención para esta joven que atraviesa algo que ninguna madre quisiera pasar en su vida. Anahí permanece internada en el hospital de Villa La Angostura, sin lesiones físicas, con acompañamiento psicológico permanente.

¿Quién es el agresor?

Algunas fuentes extraoficiales nombran al agresor con el nombre de Carlos Arias, aunque aún no ha sido validado ni por la Policía ni por la Justicia.

De igual manera, por las redes sociales circulan supuestas fotos del agresor, que aún -como dijimos- no ha sido identificado de manera oficial por la Justicia ni por la Policía.

Lo que sí está confirmado oficialmente es que el hombre permanece internado en grave estado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, en coma inducido y bajo estricta custodia policial por orden del fiscal del caso, Adrián De Lillo. Tras el ataque, se autolesionó con un corte profundo en el cuello y debió ser derivado de urgencia desde Villa La Angostura.

La causa está en manos del fiscal De Lillo y el asistente letrado Ramiro Amaya, bajo la supervisión del fiscal jefe Gastón Ávila. No existían, según fuentes oficiales, denuncias previas por violencia de género o familiar entre las personas involucradas.

El fiscal ya pidió la autopsia al Cuerpo Médico Forense y un allanamiento a la vivienda de Siete Lagos para secuestrar el arma, celulares y ropa.

La calificación provisoria es homicidio doblemente calificado, por haber sido cometido contra un descendiente y con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantuvo una relación de pareja.

En la jerga judicial, es un femicidio vinculado. La investigación avanza con distintas hipótesis para reconstruir de manera objetiva cómo se desencadenó el ataque, y el testimonio del acusado resultará clave en caso de que logre recuperarse.

Algo increíble. 679 kilómetros para un reencuentro que terminó en un crimen atroz que conmociona a dos provincias.

LMN