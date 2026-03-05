Violento ataque al columnista de Futurock Lucas Román

El compañero de Malena Pichot relató lo ocurrido y responsabilizó a Javier Milei.

Lucas Román, columnista de Futurock, denunció que sufrió un brutal ataque homofóbico al salir de la radio el lunes 2 de marzo.

Al aire de Furia Bebé, el programa conducido por Malena Pichot, el comunicador relató la situación que vivió.

¿Qué le pasó a Lucas Román?

"Como verán, tengo el ojo bastante mal, al igual que la zona del oído izquierdo", comenzó al mostrarse con el ojo morado.

"El lunes, cuando terminamos el programa, nos despedimos como siempre y cuando llegué a la esquina de Medrano y Guardia Vieja, un chabón sin mediar palabras, me dio tres trompadas en la cara", relató.

"No sé quién es y ya hice la denuncia. Lo que sí se es que fue el día posterior a que el presidente habló y dijo 'me encanta domarlos' y 'me encanta verlos sufrir'", manifestó, responsabilizando a Javier Milei por lo ocurrido.

"Nosotras siempre estamos en recortes y muchas cosas que dice el presidente son los comentarios de esos videos. Me llegué a preguntar si me pegaron porque tenía una remera rosa... No está superado el hecho de ser trolo, por más de que salgamos no alcanza", sentenció.

"No me voy a quedar en mi casa, voy a seguir haciendo las cosas que hago porque se la bancan las travas, los trolos, las lesbianas, las mujeres y las abuelas todos los días, ¿no me la voy a bancar yo?", planteó el columnista.

"Voy a seguir con la investigación para ver quién es. No me dio la posibilidad de defenderme. Me chistó y cuando me di vuelta, me pegó. Está re heavy la calle, le pudo haber pasado a cualquiera", concluyó Lucas Román.