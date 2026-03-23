El joven tenía una prohibición de acercamiento vigente hacia su madre, dictada horas antes. Fue sorprendido cuando intentaba entrar a la vivienda familiar en el barrio Moure.

Violó una restricción y fue detenido al intentar ingresar a la casa de su madre

Un caso de desobediencia judicial se registró este domingo por la mañana en el barrio Moure, donde un hombre fue detenido tras incumplir una medida de restricción que le impedía acercarse a la vivienda de su madre.

El episodio ocurrió cerca de las 10:40, cuando efectivos de la Seccional Sexta que realizaban un patrullaje preventivo detectaron a un individuo sobre el techo de una casa. Ante la situación, intervinieron de inmediato y lo obligaron a descender.

En el lugar, la residente —una mujer de 27 años— identificó al sujeto como su hermano y explicó que no vive allí. Además, precisó que la propiedad corresponde al domicilio de su madre, quien había solicitado medidas cautelares por conflictos previos.

Según se informó, el joven había sido notificado alrededor de las 2:00 de la madrugada de una prohibición de acercamiento y acceso al domicilio de su madre por un plazo de cuatro meses, dispuesta por la Justicia de Familia. Sin embargo, apenas horas después regresó e intentó ingresar por el techo.

Frente a la violación de la orden judicial, el hombre fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial. La fiscalía de turno tomó intervención en una causa por presunta violación de domicilio y desobediencia judicial.