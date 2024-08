Viralizan un video de Tamara Pettinato con Javier Milei

Los últimos días han estado empapados por el escándalo de Alberto Fernández, quien fue denunciado por su expareja Fabiola Yañez por violencia de género. Casi en simultáneo, se revelaron dos videos entre el exmandatario y Tamara Pettinato, lo que dejó aún peor parado a quien ahora se encuentra recluido en su departamento de Puerto Madero.

En torno a los materiales fílmicos que sugieren un relacionamiento entre la periodista y el por entonces Presidente, las redes sociales viralizaron un nuevo contenido que data de 2023, cuando Javier Milei era candidato presidencial.

En su visita a Radio Con Vos, el ahora jefe de Estado mantuvo un diálogo con Pettinato que resurgió en las últimas horas: "Tenemos una compañera que es muy enamoradiza, que es Tamara Pettinato. Entonces le digo ‘no te enamores de Milei, no corresponde que te introduzcas en el proceso político argentino’", indicaba el conductor Ernesto Tenenbaum, en esa oportunidad.

Seguidamente, intervino la mediática: "Me parece que Milei está solo, que cortó con Daniela que es la última novia que le conocimos, y es lo primero que le vamos a preguntar... ¿Con quién te andás revolcando, Milei? ¿Podemos tener esa información?".

Con carcajada de por medio, Milei sostuvo: "No tengo nada oficialmente". Tras lo cual, el conductor volvió a sugerir que no exista un involucramiento de ambas partes: "Quiero evitar que este diálogo termine en una relación amorosa... no puedo evitarlo, pero si vos me decís, mi voluntad, mi deseo, es evitarlo. Te pido por favor", señaló entre risas Tenenbaum.

"Por el momento, tengo demasiadas obligaciones", manifestó el actual mandatario, ante lo cual Tamara le remarcó: "Pero sos grande, vas a quedar solo, ¿no te da miedo eso?". A esta pregunta, Milei sentenció con un contundente "no" y allí quedó la broma, en medio de la lucha por llegar a la Presidencia, lo que finalmente ocurrió.