A pesar del intento de reencuentro por parte de Bandana, Virginia decidió no volver a encontrarse con sus compañeras.

Virginia da Cunha reveló porqué no quiso volver con sus ex compañeras de Bandana

El Cris Morena Day dejó una marca imborrable en el mundo del espectáculo argentino, y poco después de ese gran evento, Olga organizó otro reencuentro muy esperado por los fanáticos de la música pop de principios de los 2000: el de los grupos Bandana y Mambrú.

Estos dos fenómenos musicales, que nacieron del reality Popstars, volvieron a reunirse, generando una mezcla de nostalgia y emociones entre sus seguidores. Sin embargo, no todos los miembros de las agrupaciones pudieron participar en este encuentro, lo que generó interrogantes sobre la relación entre ellos.

Por el lado de Mambrú, la única ausencia destacada fue la de Gerónimo Rauch, quien actualmente triunfa en el exterior. El resto de los integrantes, Germán Tripel, Milton Amadeo, Emanuel Ntaka y Paolo Silberberg, asistieron al evento y compartieron anécdotas de sus años de gloria. Bandana, en cambio, presentó algunas bajas más notables.

Lourdes Fernández (Lowrdez) y Virginia da Cunha fueron las únicas representantes del grupo, mientras que Lissa Vera decidió no asistir debido a su compromiso con un proyecto solidario, y Valeria Gastaldi no pudo estar presente por encontrarse en Miami. Por su parte, Ivonne Guzmán, fiel a su postura de alejarse de reencuentros, se enfocó en su carrera musical con la orquesta La Delio Valdez.

En una entrevista con Socios del Espectáculo (El Trece), Virginia da Cunha se mostró sincera al hablar de la ausencia de algunas de sus compañeras. Cuando el notero le preguntó sobre la falta de un reencuentro completo de Bandana, la cantante explicó: “Sí, lo que se dio en su momento fue tan trascendental que no podemos pedir más. Hay veces que a mí no me resonó, otras veces le pasó a Ivonne”. Al ser consultada específicamente sobre la ausencia de Lissa Vera, Virginia respondió de manera tranquila: “No le resonó estar. La vida misma”.

Más allá de la falta de algunos miembros, el reencuentro también sirvió para que los exintegrantes de Bandana y Mambrú compartieran sus recuerdos más personales. Durante el programa Soñé que volaba, Virginia da Cunha sorprendió a todos al recordar su romance con Milton Amadeo, miembro de Mambrú. Este noviazgo, que duró casi tres años, se mantuvo en secreto durante la mayor parte de su tiempo debido a la imagen pública que ambos debían proyectar en ese momento de máxima popularidad.

Virginia reveló cómo la relación se desarrolló en secreto, explicando: “Estuvimos casi tres años de novios y tuvimos los primeros dos años un romance escondido”. La necesidad de mantener el noviazgo fuera del ojo público no solo fue un desafío personal, sino también parte de las estrategias de la industria musical de aquella época, que buscaba preservar la imagen de sus ídolos juveniles. “No podíamos salir a tomar un café, a tomar un helado, no podíamos ni salir de donde vivíamos y en el auto tenía que salir abajo, era todo un operativo SWAT”, detalló la cantante, recordando con algo de humor lo complicado que resultaba ocultar su relación.

La razón detrás de este secreto era clara: “No podíamos romper la regla: las chicas no podían perder la ilusión de poder estar con él, digamos, es una parte del negocio”, sentenció Virginia, refiriéndose a la necesidad de mantener el "sueño" de las fanáticas, quienes idealizaban la posibilidad de conquistar a sus ídolos.