Virginia Gallardo reconoció que no está preparada para ser diputada

En medio de una entrevista televisiva, la exvedette también banalizó el hecho de "tener un título" para la tarea de los legisladores.

En las últimas horas, un video que protagoniza Virginia Gallardo recorrió las redes sociales, volviéndose viral y generando cuestionamientos sobre la idoneidad de la exvedette para ser diputada, dado que está postulada por La Libertad Avanza para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

En medio de una entrevista televisiva para La Nación+, la candidata a diputada nacional por la provincia de Corrientes explicó por qué decidió involucrarse en política: "Todo lo que tenga que apoyar en cuanto a Presupuesto 2026, con un 85% puesto en lo social, que es lo que a mí me interesa... Me meto con el gobierno de Javier, con La Libertad Avanza y por Corrientes porque creo que, si a Argentina le va bien, a Corrientes también le va a ir bien".

Seguidamente, se refirió a las críticas que recibe por su reciente pasado en la farándula y, entre risas, banalizó el hecho de tener una profesión para ejercer como legisladora: "¿Qué condiciones te pide el Código para ser diputada? O sea, tener 25 años, ser residente de tu provincia, digo, no te pide un título. Y lo que yo sí digo es tener un título o una trayectoria política ha demostrado que no siempre es resultado de nada".

Sin embargo, entre sus declaraciones, la que más llamó la atención fue la que hizo al ser consultada sobre si se sentía "idónea" o "preparada" para trabajar con normas: "Claramente, leyes no hago, pero sí involucrarme, estudiar y relacionarme con los mejores que puedan llevar adelante esa tarea. Tampoco voy a mentir; tampoco fui vedette, pero sí me siento capacitada en esto de la comunicación con la gente, en la llegada, en estar en contacto con ellos y poder representarlos de la mejor manera, concretamente, en Corrientes".