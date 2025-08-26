Vuelos de Aerolíneas Argentinas, afectados por paro de controladores aéreos

La medida de fuerza, que se extenderá durante dos franjas horarias, impacta en 178 vuelos y deja 82 cancelaciones, mientras el Gobierno de Milei sigue sin ofrecer una propuesta salarial a los trabajadores.

La Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) inició hoy su tercera jornada de paro en reclamo de mejoras salariales, afectando las operaciones aéreas en todo el país. La medida de fuerza se lleva a cabo en dos franjas horarias: de 7 a 10 de la mañana y de 14 a 17 de la tarde.

Aerolíneas Argentinas comunicó que, de los 295 vuelos programados para hoy, 178 se verán afectados por la huelga. Esto incluye la cancelación de 82 vuelos de cabotaje y la reprogramación de otros 96.

El conflicto, que ya lleva casi un año, se debe a la falta de una propuesta salarial por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la sociedad estatal a cargo de los servicios de navegación. ATEPSA denuncia que, a pesar de las reuniones y conciliaciones obligatorias, sus salarios llevan congelados casi once meses, y no han recibido ninguna oferta de recomposición.

El sindicato ha aclarado que la medida de fuerza no afectará a los vuelos de emergencia, sanitarios, humanitarios o de búsqueda y salvamento. El plan de lucha continuará con nuevas huelgas programadas para el jueves 28 y el sábado 30 de agosto en horarios escalonados.