Waiwen Vóley regresó a la victoria en la Liga Argentina

Derrotó 3-1 a Tucumán de Gimnasia en el partido que cerró el primer día del 5º Tour que se desarrolla en el estadio Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia.

El local Waiwen Vóley Club logró este jueves su tercera victoria en la Liga de Vóleibol Argentina al vencer a Tucumán de Gimnasia por 3-1, en el partido que marcó el cierre del primer día del Tour 5 que se disputa en Comodoro Rivadavia.

El partido, que se jugó en el Socios Fundadores, tuvo sets de 25-22, 19-25, 29-27 y 25-22.

El punta receptor Bruno Wagner, con 19 puntos, todos de ataque, sobresalió en el elenco que dirige Lisandro Luppo, donde también se destacaron el opuesto Bautista Gazaba con 15 tantos y el central Ramsés Cascú, quien aportó 11 unidades, con seis de bloqueo.

En los tucumanos, mientras tanto, se destacó el punta receptor Maximiliano Geysels con 20 puntos, 15 de ataque y 2 de bloqueo. Mientras que Santiago Aulisi aportó 14 tantos.

De esa manera, Waiwen Vóley cortó una racha de ocho derrotas seguidas, permanece en el noveno puesto, ahora con 9 puntos y sueña con un lugar en cuartos de final.

El conjunto de Comodoro Rivadavia tiene ahora 3 victorias y 10 derrotas, mientras que el elenco tucumano, sigue en el quinto puesto con 18 unidades, con 6 triunfos y 7 caídas.

Este viernes, mientras tanto, se jugará el segundo día de competencia. Desde las 15, Vélez se medirá con San Lorenzo, a las 18 lo harán Tucumán de Gimnasia y Defensores de Banfield y cerrará el plato fuerte entre el el puntero Ciudad y su escolta UPCN de San Juan.

La próxima presentación de Waiwen será el sábado cuando a partir de las 21 se mida ante River Plate.

…………….

Panorama – Tour 5 - Socios Fundadores

Jueves 29

- Ciudad Vóley 3 / River Plate 1 (25-22, 25-21, 22-25 y 26-24).

- UPCN San Juan Vóley 3 / Monteros Vóley Club 0 (25-19, 25-23 y 25-19)

- Boca Juniors 3 / Defensores de Banfield 1 (25-22, 25-23, 15-25 y 25-20).

- Waiwen Vóley Club 3 / Tucumán de Gimnasia 1 (25-22, 19-25, 29-27 y 25-22).

Viernes 30

15:00 Vélez Sarsfield vs San Lorenzo

18:00 Tucumán de Gimnasia vs Defensores de Banfield

21:00 UPCN San Juan Vóley vs Ciudad Vóley

Sábado 31

11:00 Vélez Sarsfield vs Boca Juniors

15:00 San Lorenzo vs Monteros Vóley Club

18:00 Defensores de Banfield vs Ciudad Vóley

21:00 Waiwen Vóley Club vs River Plate

Domingo 1

11:00 Boca Juniors vs UPCN San Juan Vóley

15:00 Monteros Vóley Club vs Vélez Sarsfield

18:00 River Plate vs Tucumán de Gimnasia

21:.00 San Lorenzo vs Waiwen Vóley Club.

