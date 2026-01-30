Derrotó 3-1 a Tucumán de Gimnasia en el partido que cerró el primer día del 5º Tour que se desarrolla en el estadio Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia.

Waiwen Vóley regresó a la victoria en la Liga Argentina

El local Waiwen Vóley Club logró este jueves su tercera victoria en la Liga de Vóleibol Argentina al vencer a Tucumán de Gimnasia por 3-1, en el partido que marcó el cierre del primer día del Tour 5 que se disputa en Comodoro Rivadavia.

El partido, que se jugó en el Socios Fundadores, tuvo sets de 25-22, 19-25, 29-27 y 25-22.

El punta receptor Bruno Wagner, con 19 puntos, todos de ataque, sobresalió en el elenco que dirige Lisandro Luppo, donde también se destacaron el opuesto Bautista Gazaba con 15 tantos y el central Ramsés Cascú, quien aportó 11 unidades, con seis de bloqueo.

En los tucumanos, mientras tanto, se destacó el punta receptor Maximiliano Geysels con 20 puntos, 15 de ataque y 2 de bloqueo. Mientras que Santiago Aulisi aportó 14 tantos.

De esa manera, Waiwen Vóley cortó una racha de ocho derrotas seguidas, permanece en el noveno puesto, ahora con 9 puntos y sueña con un lugar en cuartos de final.

El conjunto de Comodoro Rivadavia tiene ahora 3 victorias y 10 derrotas, mientras que el elenco tucumano, sigue en el quinto puesto con 18 unidades, con 6 triunfos y 7 caídas.

Este viernes, mientras tanto, se jugará el segundo día de competencia. Desde las 15, Vélez se medirá con San Lorenzo, a las 18 lo harán Tucumán de Gimnasia y Defensores de Banfield y cerrará el plato fuerte entre el el puntero Ciudad y su escolta UPCN de San Juan.

La próxima presentación de Waiwen será el sábado cuando a partir de las 21 se mida ante River Plate.

Panorama – Tour 5 - Socios Fundadores

Jueves 29

- Ciudad Vóley 3 / River Plate 1 (25-22, 25-21, 22-25 y 26-24).

- UPCN San Juan Vóley 3 / Monteros Vóley Club 0 (25-19, 25-23 y 25-19)

- Boca Juniors 3 / Defensores de Banfield 1 (25-22, 25-23, 15-25 y 25-20).

- Waiwen Vóley Club 3 / Tucumán de Gimnasia 1 (25-22, 19-25, 29-27 y 25-22).

Viernes 30

15:00 Vélez Sarsfield vs San Lorenzo

18:00 Tucumán de Gimnasia vs Defensores de Banfield

21:00 UPCN San Juan Vóley vs Ciudad Vóley

Sábado 31

11:00 Vélez Sarsfield vs Boca Juniors

15:00 San Lorenzo vs Monteros Vóley Club

18:00 Defensores de Banfield vs Ciudad Vóley

21:00 Waiwen Vóley Club vs River Plate

Domingo 1

11:00 Boca Juniors vs UPCN San Juan Vóley

15:00 Monteros Vóley Club vs Vélez Sarsfield

18:00 River Plate vs Tucumán de Gimnasia

21:.00 San Lorenzo vs Waiwen Vóley Club.