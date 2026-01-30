Waiwen Vóley regresó a la victoria en la Liga Argentina

El local Waiwen Vóley Club logró este jueves su tercera victoria en la Liga de Vóleibol Argentina al vencer a Tucumán de Gimnasia por 3-1, en el partido que marcó el cierre del primer día del Tour 5 que se disputa en Comodoro Rivadavia.
El partido, que se jugó en el Socios Fundadores, tuvo sets de 25-22, 19-25, 29-27 y 25-22.
El punta receptor Bruno Wagner, con 19 puntos, todos de ataque, sobresalió en el elenco que dirige Lisandro Luppo, donde también se destacaron el opuesto Bautista Gazaba con 15 tantos y el central Ramsés Cascú, quien aportó 11 unidades, con seis de bloqueo.
En los tucumanos, mientras tanto, se destacó el punta receptor Maximiliano Geysels con 20 puntos, 15 de ataque y 2 de bloqueo. Mientras que Santiago Aulisi aportó 14 tantos.
De esa manera, Waiwen Vóley cortó una racha de ocho derrotas seguidas, permanece en el noveno puesto, ahora con 9 puntos y sueña con un lugar en cuartos de final.
El conjunto de Comodoro Rivadavia tiene ahora 3 victorias y 10 derrotas, mientras que el elenco tucumano, sigue en el quinto puesto con 18 unidades, con 6 triunfos y 7 caídas.
Este viernes, mientras tanto, se jugará el segundo día de competencia. Desde las 15, Vélez se medirá con San Lorenzo, a las 18 lo harán Tucumán de Gimnasia y Defensores de Banfield y cerrará el plato fuerte entre el el puntero Ciudad y su escolta UPCN de San Juan.
La próxima presentación de Waiwen será el sábado cuando a partir de las 21 se mida ante River Plate.
…………….
Panorama – Tour 5 - Socios Fundadores
Jueves 29
- Ciudad Vóley 3 / River Plate 1 (25-22, 25-21, 22-25 y 26-24).
- UPCN San Juan Vóley 3 / Monteros Vóley Club 0 (25-19, 25-23 y 25-19)
- Boca Juniors 3 / Defensores de Banfield 1 (25-22, 25-23, 15-25 y 25-20).
- Waiwen Vóley Club 3 / Tucumán de Gimnasia 1 (25-22, 19-25, 29-27 y 25-22).
Viernes 30
15:00 Vélez Sarsfield vs San Lorenzo
18:00 Tucumán de Gimnasia vs Defensores de Banfield
21:00 UPCN San Juan Vóley vs Ciudad Vóley
Sábado 31
11:00 Vélez Sarsfield vs Boca Juniors
15:00 San Lorenzo vs Monteros Vóley Club
18:00 Defensores de Banfield vs Ciudad Vóley
21:00 Waiwen Vóley Club vs River Plate
Domingo 1
11:00 Boca Juniors vs UPCN San Juan Vóley
15:00 Monteros Vóley Club vs Vélez Sarsfield
18:00 River Plate vs Tucumán de Gimnasia
21:.00 San Lorenzo vs Waiwen Vóley Club.