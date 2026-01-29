Ganó Boca y desplazó del tercer lugar a Monteros Voley

El “Xeneize” se impuso 3-1 ante Defensores de Banfield por el 5º Tour de la Liga de Vóleibol Argentina que se disputa en Comodoro Rivadavia.

Boca Juniors trepó al tercer puesto de la Liga de Vóleibol Argentina al imponerse ante Defensores de Banfield por 3-1, en el marco del 5º Tour que se celebra en Comodoro Rivadavia.

El partido, tercero de la jornada, se desarrolló en el Socios Fundadores, y el “Xeneize” se impuso con parciales de 25-22, 25-23, 15-25 y 25-20.

Boca tuvo en el receptor Luciano Coto a su mejor vía de gol con 22 puntos -21 de ataque-, mientras que el opuesto Sergio Acosta aportó 21 unidades. Por el lado del “Defe”, el mejor fue su receptor Franco Cáceres con 22 tantos, 20 de ataque.

De esa manera, el elenco que conduce Marcelo Gigante desplazó el tercer lugar -llegó a los 25 puntos- a Monteros Vóley (23), que en esta misma jornada cayó por 3-0 ante el escolta UPCN Vóley de San Juan. Defensores se mantiene en el sexto puesto con 17 puntos.

Este primer día de competencia finalizará con el juego entre el local Waiwen Vóley y Tucumán de Gimnasia.

Cabe destacar que todos los partidos se pueden ver por la señal de Fox Sports, como así también por YouTube a través del canal de la ACLAV (Asociación de Clubes Liga Argentina de Vóleibol).

Programa – Tour 5 - Socios Fundadores

Jueves 29

- Ciudad Vóley 3 / River Plate 1 (25-22, 25-21, 22-25 y 26-24).

- UPCN San Juan Vóley 3 / Monteros Vóley Club 0 (25-19, 25-23 y 25-19)

- Boca Juniors 3 / Defensores de Banfield 1 (25-22, 25-23, 15-25 y 25-20).

21:00 Waiwen Vóley Club vs Tucumán de Gimnasia

Viernes 30

15:00 Vélez Sarsfield vs San Lorenzo

18:00 Tucumán de Gimnasia vs Defensores de Banfield

21:00 UPCN San Juan Vóley vs Ciudad Vóley

Sábado 31

11:00 Vélez Sarsfield vs Boca Juniors

15:00 San Lorenzo vs Monteros Vóley Club

18:00 Defensores de Banfield vs Ciudad Vóley

21:00 Waiwen Vóley Club vs River Plate

Domingo 1

11:00 Boca Juniors vs UPCN San Juan Vóley

15:00 Monteros Vóley Club vs Vélez Sarsfield

18:00 River Plate vs Tucumán de Gimnasia

21:.00 San Lorenzo vs Waiwen Vóley Club.