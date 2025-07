¿Wanda metió la cola? La China no pudo llevarse los hijos en común con Vicuña

Por estas horas, Mauro Icardi se encuentra de regreso a Estambul, Turquía, acompañado de la China Suárez. Sin embargo, hay dos ausencias en este primer viaje, uno de los tantos que la actriz planea hacer en lo que resta del año: sus hijos Magnolia y Amancio.

Si bien Eugenia Suárez planeaba volar con sus hijos a iniciar su nueva vida muy lejos de la Argentina, todo lo programado se desarmó días atrás, cuando Benjamín Vicuña le puso un freno legal, de manera sorpresiva, según informó Karina Iavícoli en Infama (América). Y, al parecer, Wanda Nara habría tenido algo que ver en esta decisión.

“El jueves cambia todo el plan inicial que tenían armado”, lanzó la panelista en el ciclo que conduce Marcela Tauro, y avanzó: “El jueves Benjamín Vicuña fue a ver a su abogado y cambió , según me cuentan, en un acto intempestivo, los permisos de viaje para sus hijos”.

Resulta que, hasta el momento, entre Vicuña y la China Suárez tenían un permiso por el que cualquiera de los dos podía sacar del país a sus hijos, para no tramitarlo viaje por viaje. Pues bien, desde ahora, el panorama cambió completamente.

“El jueves revocó la autorización libre que hasta ahora tenía Eugenia Suárez para irse de viaje. ¿Por qué lo hace? Me cuentan que en la semana habló con su círculo íntimo y también habría hablado con Wanda Nara”, lanzó Iavícoli, a modo de bomba.

La panelista recordó lo que meses atrás se dijo, que entre el actor chileno y Wanda habían habido comunicaciones telefónicas, que él en su momento negó. “Pero ahora habría hablado”, aseguró, y sumó: “Ella (la China) venía diciendo que hasta fin de año iba a ir y venir y después se iba a instalar. La noticia de último momento es que la China acompaña a Mauro Icardi sin los hijos. Viaja igual a pesar de esto. Deja a los hijos porque Vicuña no lo permite”.

Por otro lado, mientras aún no se sabía si la actriz acompañaría o no al futbolista en este viaje a Turquía, dadas las circunstancias, la periodista Naiara Vecchio señaló en sus redes el presunto motivo por que el el chileno revocó el permiso a su ex de sacar a sus hijos del país. "Benjamín no quiere que vuelvan a faltar al colegio porque las vacaciones de invierno empiezan el 21/07 y ya faltaron en el viaje anterior", explicó.

Cabe recordar que, semanas atrás, todo indicaba que la China se iba con Magnolia y Amancio con el visto bueno de Vicuña, no así el de Nicolás Cabré, que no quiso saber nada con permitirle viajar con Rufina, quien se quedará con él y con su pareja, Rocío Pardo, y que sólo viajará a Turquía para las vacaciones.