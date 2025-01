Wanda Nara anunció su separación de L-Gante

La empresaria Wanda Nara confirmó en sus redes sociales su separación con el cantante Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante. El distanciamiento llega en medio de una lucha judicial entre la conductora y Mauro Icardi, su expareja, por la tenencia de las hijas que tienen en común.

“Hoy nuestros caminos se separan, para cuidarnos y focalizarnos en nuestro trabajo y nuestra familia. Mi situación judicial compleja y dolorosa me hizo tomar esta decisión, hoy mis hijos me necesitan y mi tiempo está totalmente abocado a ellos”, explicó la conductora de Bake Off en sus redes sociales.

Los rumores del final de la pareja ya habían avanzado cuando Wanda viajó a Punta del Este por motivos laborales sin el artista. Además, L-Gante había dejado entrever problemas en la relación hace algunas horas. En un posteo de Facebook, había compartido la frase “busquen con quién progresar, no con quién perder el tiempo”.

En paralelo, crecen los rumores de una relación entre Mauro Icardi y la “China” Suárez, luego de que la actriz se haya dejado ver en un supermercado junto a sus hijos y las niñas del futbolista.