Wanda Nara habló de su diagnóstico y contó cómo está de salud

La conductora viene de cerrar el ciclo con MasterChef Argentina, que concluyó el último lunes, y eligió mostrarse sincera ante el público que la sigue.

"Wanda, ¿cómo estás de salud?" le preguntó Cristina Pérez a la empresaria, quien insistió en conocer si "¿estás siguiendo algún tratamiento? ¿Querés contarle a la gente un poco de diagnóstico y de cómo estás transitando este momento?".

Con honestidad y algunos nervios que se percibían en su voz, Wanda Nara contó que "la verdad es que fue todo muy rápido para mi. Un viernes terminó MasterChef, que fue el último día que grabamos, el domingo fue la entrega de premios de los Martín Fierro y a los poquitos días yo tenía que viajar".

“Ahí me hice unos análisis que, como se supo y se filtró, no salieron como esperábamos. Era algo de rutina que yo siempre me hago antes de viajar, un chequeo. Fue como un shock porque, en ese momento, lo primero que me dijeron fue ‘no te podés subir a un avión’, y no se sabía por cuánto tiempo”, agregó Wanda Nara sobre su estado de salud.

En cuanto a la exposición sobre su tema de salud, Wanda Nara señaló que «yo dudo en hablar o no del tema. Me encantaría poder hablarlo libremente, pero a veces la gente te juzga: piensa que no es real, o que si lo hablás no es tan serio. Entonces, prefiero guardármelo”.

Respecto de la polémica con Jorge Lanata, Wanda Nara aseguró que no llevará a juicio al periodista por revelar su condición de salud al aire de la radio. "No voy a hacerle juicio a nadie porque trabajo en este ambiente desde muy chiquita y la letra chica o que no nos gusta es eso, que haya cosas que uno no quiere que salgan", indicó.