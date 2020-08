Waratahs derrotó a Rebels y mantiene chances en Australia

Waratahs logró este sábado un valioso triunfo como visitante frente a Rebels, por 38 a 32 (PT 17-10) que le permite mantener la chance de avanzar a la fase final del Super Rugby australiano, en la novena fecha del certamen en donde compiten las cinco franquicias del país oceánico.

Con el triunfo Waratahs, que quedará libre en la última fecha, tendrá que aguardar que suceda con el partido que Rebels jugará ante Western Force para determinar quien enfrentará a Reds, que ya es segundo, en la siguiente fase.

Ayer en el inicio de la fecha, Brumbies, único puntero, venció a Western Force por 31 a 14 (PT 10-7).

A falta de una fecha para culminar la primera fase, el puntero es Brumbies con 28 puntos (7 partidos), seguido por Reds con 21 (7), Waratahs con 19 (8), Rebels con 15 (7) y Western Force con 2 (7).

El partido se jugó en el Leichhardt Oval, en Sidney, y los puntos de Waratahs fueron obra de tries de Jake Gordon, Jacks Dempsey, Harry Johnson-Holmes y Joey Walton y un try, cinco conversiones y un penal de Will Harrison, figura al sumar 18 puntos.

Para Rebels, que de haber ganado se hubiese clasificado, sumaron tries Isi Naisarani (2) y Marika Koroibete, con un try, tres conversiones y un penal de Matt Toomua.

El próximo sábado se jugará la décima y última fecha de la primera fase con los siguientes partidos: a las 2 de Argentina Rebels jugará ante Western Force y a las 6 Reds ante Brumbies.

En la definición del certamen los que culminen segundo (Reds) y tercero (Waratahs o Rebels) jugarán el próximo 12 de septiembre y el vencedor de ese juego protagonizará la final del certamen ante Brumbies, el 19 de septiembre.