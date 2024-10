Werner logró la victoria en el final y Agrelo terminó 6º

Mariano Werner, con el Ford Mustang que atiende con su propio equipo, se quedó con la final que por la 3ra. fecha de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros se disputó este domingo sobre los 3,959 kms. del circuito Juan María Traverso en la ciudad de San Nicolás.

El entrerriano, que había ganado la segunda serie, inició la final desde la punta y tuvo en Lautaro De La Iglesia un rival duro de roer ya que el de Neuquén, con el Dodge Challenger y mientras estuvo en la punto, supo controlarlo hasta que un inconveniente mecánico lo dejó a éste, con las manos vacías.

Pero al campeón, todo le salió bien. Julián Santero, que había llegado a San Nicolás con una diferencia importante de puntos a su favor, largó retrasado luego de un toque en la serie con Diego Ciantini y no pudo sumar demasiado; además, De La Iglesia, que dominó 23 de las 25 vueltas debió resignar la punta a favor del entrerriano por una rotura en la transmisión de su Dodge. Todo a favor de Werner.

Segundo llegó Agustín Canapino, con el Chevrolet Camaro del Canning Motorsport, tercero, Germán Todino, que había iniciado la carrera desde la 4ta. fila, cuarto arribó Jonatan Castellano, Dodge Challenger y quinto, de gran avance, Valentín Aguirre, con el Chevrolet Camaro que le atiende el equipo Canning Motorsport, informó la página de la ACTC.

Por su parte, el piloto comodorense Marcelo Agrelo, quien largó desde la cuarta fila, terminó en el 6º lugar -su mejor posición en la temporada- de la carrera con su Toyota Camry. Por la mañana, el integrante del Maquin Parts había finalizado tercero durante la segunda serie corrida a 5 vueltas.

Luego de esta competencia la Copa de Oro sigue liderada por Julián Santero, que resignó varios puntos: 127 unidades, segundo, Mariano Werner: 120,5, tercero, Santiago Mangoni: 103, cuarto, Valentín Aguirre: 101,5 y quinto, Mauricio Lambiris: 100 unidades.

Germán Todino 6to, Jonatan Castellano 8vo. Y Marcos Landa 10mo. ingresaron a la Copa de Oro como los 3 pilotos de último minuto.

Mariano Werner ganó la segunda carrera de la temporada ya que había conseguido también la victoria en el autódromo de Toay el pasado 28 de abril cuando se impuso en la competencia especial en La Pampa.

“Este es un buen momento para agradecerle a mi equipo y a mis sponsors el aguante y la paciencia por varias frustraciones. Gané en el momento justo, lo corrí a Lautaro 23 vueltas que hizo todo bien, de no ser por el problema mecánico no sé si lo hubiese superado. Me voy feliz de San Nicolás porque ahora quedé muy bien en la Copa.”, expresó Werner.

El Turismo Carretera correrá su próxima competencia el 10 de noviembre en el autódromo de Toay, en la provincia de La Pampa, 14ª y penúltima carrera de la temporada.

Panorama - 25 vueltas

1º Mariano Werner (Ford Mustang) 37'51’’963/1000

2º Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) a 13'518/1000

3º Germán Todino (Ford Mustang) a 14'542/1000

4º Jonatan Castellano (Dodge Challenger) a 15'038/1000

5º Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro) a 19'799/1000

6º Marcelo Agrelo (Toyota Camry) a 22'081/1000

7º Otto Fritzler (Dodge Challenger) a 23'041/1000

8º Mauricio Lambiris (Ford Mustang) a 31'029/1000

9º Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) a 32'399/1000

10º Agustín Martínez (Toyota Camry) a 34'198/1000