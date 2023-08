Ximena Capristo acusó a Pedro Alfonso de maltratador

La relación que unió durante años a las parejas de Gustavo Conti y Ximena Capristo; Paula Chaves y Pedro Alfonso, y Sabrina Rojas y Luciano Castro llegó en un momento a su fin. Mucho se especuló sobre ese sorpresivo cambio en la forma de relacionarse, pero fue Ángel de Brito quien decidió terminar con el misterio y preguntarle directamente a Capristo. La amiga de Silvina Luna no tuvo problemas en responder y, en ese sentido, lanzó una dura acusación contra Alfonso.

Invitada a "LAM", la ex vedette se refirió a esos viejos planes en conjunto, en momentos en que incluso Alfonso y Conti eran parte de la obra de teatro "Abracadabra". De hecho, también compartieron momentos en la pantalla chica en "Las Estrellas", una novela que se transmitió en El Trece, junto a Luciano Castro. Sin embargo, no todo terminó como lo esperaban.

“¿Vos estás peleada con Paula Chaves? ¿Ustedes no eran amigos? Conti, vos, Pedro, Paula...”, disparó sin filtro Ángel de Brito a la modelo, quien se mostró dispuesta a revelar su punto de vista al respecto. “Tuvimos una instancia en que salíamos a comer y todo, y después se cortó”, introdujo.

“Te voy a ser sumamente sincera”, advirtió antes de continuar con su relato: “Me pareció como que había un manoseo, ‘que yo le digo a ella, que vos le decís a la otra y que él esto que el otro’, y a mí me gustan las cosas claras. Yo si soy amiga de seis personas, de tres parejas, y compartimos todo y si una me habla mal de la otra ya digo ‘mmmm. ¿Vos me estás hablando mal de ella y comemos los seis juntos?’. Esa otra pareja era Sabrina Rojas y Luciano Castro”, detalló.

Por dicho motivo, aseguró que no hubo más reuniones, pero que intenta mantener una respetable relación con todo el mundo. “¿Paula criticaba a Luciano y a Sabrina?" preguntó el conductor, a lo que Ximena aseguró que “había una cosa rara que no me gustaba”.

De Brito consultó si Paula y Pedro se dedicaban a hablar mal de la otra pareja cuando éstos ya se retiraban, a lo que la invitada reveló: “Yo no me quería ir por ese asunto. Yo pensaba que si me voy, me van a criticar como ahora están criticando, es un desastre, y a mí realmente estas cosas no me gustan. Pero era en general, porque si no te juntabas con uno, te juntabas con el otro, y uno criticaba a uno, y otro al otro. No era una amistad tampoco, había muy buena onda”, aclaró.

En su exposición, se tomó un minuto para hablar de las actitudes de Pedro Alfonso con Gustavo Conti. Según su versión, en medio de una renovación de la obra de teatro que hacían juntos, Alfonso se decidió dejar de lado a Conti.

“Esa temporada Gus la pasó mal, hasta venía muy angustiado por lo que le hacía Pedro en la gira. Aparte estaba peleado con Freddy, estaba peleado con toda la compañía y con la única que hablaba y que comían prácticamente solos, apartados, era con Flor Vigna. Gus se preguntaba ‘¿qué le hice? ¿por qué me trata de esta forma?’, y a mi me da mucha bronca porque Gus lo quería mucho a Pedro, y lo quiere mucho, pero a mí no me gusta que lo lastimen porque yo lo conozco cómo es él. Lo maltrató, lo maltrató fuerte”, cerró, contundente.