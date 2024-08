Yanina Latorre le hizo un reclamo a Lali Espósito

La panelista cuestionó a la cantante por no hablar públicamente sobre la denuncia de Fabiola Yañez, y fanáticos de la intérprete la cruzaron.

Yanina Latorre apuntó contra Lali Espósito por no hablar sobre la denuncia de Fabiola Yañez, y en la red le recordaron su encuentro con Alberto Fernández en 2020.

"¿Y Lali en qué anda?", disparó filosa la panelista en la red, al ver que la cantante no se manifestó públicamente sobre la denuncia por violencia de género de la exprimera dama, y sí lo hizo cuando asumió Javier Milei la presidencia con la recordada frase "qué peligroso, qué triste".

Ante esto, una cuenta de fanáticos de Lali Espósito le recordó a Yanina Latorre su encuentro con Alberto Fernández durante la pandemia por coronavirus en 2020. "Yanina, antes de meter a Lali acordate que la que tomaba té con Alberto eras vos, y así como tenés este video hay otro donde contás que le pedías favores por WhatsApp. No resistís un archivo", dispararon los seguidores la intérprete.

A este tuit se sumó Julia Mengolini, quien aprovechó para pegarle a Latorre: "Qué gloria este Fandom. Qué suerte tiene Lali de tenerlas. Les pido que atesoren todo esto. (La Yarará está diciendo lo mismo de mí)".

QUE DIJO YANINA LATORRE SOBRE SU ENCUENTRO CON ALBERTO FERNANDEZ

En 2020, antes de que llegara la pandemia por coronavirus, Yanina Latorre visitó la Casa Rosada junto a un grupo de periodistas y los detractores la liquidaron, ya que ella se declaró públicamente anti kirchnerista.

"Fui por invitación de Nara Ferragut. Yo a Alberto lo conozco de cuando trabajaba con Jorge Lanata en la radio. Me parece genial para el laburo nuestro poder recorrer el lugar. Nunca había ido a la Casa Rosada, y eso que conozco a Mauricio Macri desde hace años, pero él nunca me invitó", explicó por aquel entonces en Los Ángeles de la Mañana.

Sobre su relación con el expresidente, había dicho: "Él había venido a la mesa de la radio como invitado cuando todavía estaba despegado del kirchnerismo, mis compañeros en ese entonces le dijeron de todo, pero yo me puse a defenderlo. De ahí nos quedó buena onda. Cuando me vio me dijo 'soy yaninista', por aquella vez. Vieron además que él es medio loco, lo digo con respeto, y antes insultaba en Twitter como hago yo".

Por último, Yanina Latorre se defendió: "Alberto no es kirchnerista. Una cosa es ser peronista o justicialista, y otra kirchnerista. Me dicen vendida, K, caca, vomitiva, yo solo saludé al presidente de todos los argentinos".