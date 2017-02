El Patagónico | Regionales | MUSICA - 07 febrero 2017 Abelardos hizo cantar y bailar a El Bolsón El viernes por la noche y el sábado por la tarde la banda comodorense tocó en esa localidad de la cordillera, presentando su último trabajo discográfico: "El color del carnaval". El viernes la formación volverá a pisar los escenarios, esta vez en la Fiesta de Doma y Folclore de Sarmiento, donde se presentarán continuando con este un excelente verano. "Estamos muy agradecidos y disfrutando mucho de todo lo que está sucediendo", señalaron.



En una intensa gira por la región, Abelardos, la banda de rock de la Patagonia más convocante del momento, colmó la noche del viernes y la tarde del sábado en la localidad de "El Bolsón", haciendo cantar y bailar a ciento de personas.

La formación presenta su último trabajo discográfico, "El color del carnaval", en una gira que el viernes llegará a Sarmiento, cuando Abelardos se presente en horas de la medianoche en la Fiesta de Doma y Folclore de esa localidad.

"No podemos creer lo que está pasando", afirmaron los integrantes de la banda luego de las dos shows que ofrecieron en El Bolsón. "Estamos muy agradecidos y disfrutando mucho de todo lo que está sucediendo. En cada ciudad a la que vamos y tocamos la gente nos recibe con mucha calidez, lo cual para nosotros es una gran evolución y nos demuestra que hemos ido por buen camino", sentenciaron.

"La música es un gran transmisor de sentimientos, emociones y unión, toca al corazón y en cada show que hacemos sentimos esa vibra que no para y que hace que sea todo una verdadera fiesta. Es un gran orgullo haber llegado adonde estamos, trabajamos mucho para esto y hoy vemos los frutos de todos estos años", destacaron los músicos con gran emoción.

Para Sebastián Acosta, guitarrista y mentor de la banda, "el trabajo independiente y constante es la clave para la evolución artística", que permite disfrutar este presente.

"Sin dudas, el trabajo independiente en la música y en todos los lenguajes artísticos es el camino más largo y el más difícil, pero a su vez el más gratificante y de gran evolución", señaló.

"Con más de 15 años Abelardos continúa con la misma impronta; aquella de los ensayos en una habitación en las 1008, con las banderas, el agite de Comodoro que viaja por el sur y eso es lo que queremos trasmitir en cada ciudad a la que llegamos, porque hemos ensayado en la plaza del barrio y hoy estamos en una gira que revienta la Patagonia de música", agregó.

El cantante aseguró que están "en un gran momento, formando nuestra identidad como grupo, somos un gran equipo de trabajo cada uno tiene su función y eso vale mucho en una banda".

Para poder realizar este trabajo la formación cuenta con el respaldo de "Fusión Sur", dirigido por Alexis Arienti y su equipo de logística, sonido e iluminación que se destaca en cada show y que no faltará en Sarmiento.

Así, Abelardos continuará su gira por la Patagonia para luego tocar en el 116° aniversario de Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Pirámides, continuando con este recorrido musical.

Fuente: