El Patagónico | Regionales - 30 marzo 2017 Albaini responsabilizó a Herrera por la crisis hidrocarburífera Después que el gobernador Mario Das Neves pidiera públicamente la renuncia del ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, el titular de la UCR Chubut, César Herrera se refirió en medios periodísticos del Valle a la situación petrolera.

Planteó una crítica mirada al Gobierno provincial y el diputado provincial Alejandro Albaini no tardó en salir a responderle.

Albaini consideró en primer término que sus planteos son "desacertados". "Decir que el gobernador de la provincia se ponga los pantalones largos me parece una falta de respeto total, cuando el que se tiene que poner los pantalones largos con la provincia del Chubut es el propio presidente Macri, al que Herrera apoya", sostuvo el ex intendente de Puerto Pirámides.

Resaltó que el gobernador "está tratando de mantener las fuentes laborales, que no haya flexibilización, por eso está al frente del reclamos de los trabajadores".

"Me parece que Herrera hizo declaraciones para la tribuna, son chicanas que buscan un efecto electoral y no hacerse cargo de las propias políticas que está llevando a cabo el gobierno nacional del que él es parte", subrayó, para reprochar que la política nacional está dejando de lado a la Cuenca del Golfo San Jorge para poner la mirada en Vaca Muerta. "Y Herrera es parte de ese gobierno de Macri que apostó todo a Vaca Muerta", sostuvo.

"No puede salir a decir que es culpa de Das Neves que estemos así, eso no es verdad, la culpa de lo que está pasando en Comodoro Rivadavia por la situación petrolera es culpa de las políticas del gobierno del Presidente que él apoya. Esa es la realidad. Porque es una política nacional que está dejando de lado la cuenca petrolera de Chubut" reiteró, para plantear que es el Gobierno quien debe dar respuestas a la cuenca chubutense.

"Herrera se quiere sacar un poncho que le es propio, porque se olvida que el Presidente de la Nación es de su partido, y si hoy tenemos los problemas que estamos teniendo por la situación petrolera, con los conflictos que se vienen por la situación laboral, es por las políticas aplicadas por el Gobierno nacional", afirmó.

"Están invirtiendo y poniendo los ojos en Vaca Muerta, porque ahí el ministro de Energía, Juan José Aranguren, tiene intereses creados", cuestionó.

