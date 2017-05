Alicia Kirchner propuso ajustar el gasto salarial y Nación enviaría misión técnica

Caleta Olivia (agencia)

La noticia difundida ayer por la agencia oficial de noticias Télam, que cita como fuentes a portavoces del ministro Rogelio Frigerio (n), precisa que la mandataria remitió el martes la propuesta formal requerida por la Casa Rosada para obtener ayuda financiera destinada al pago de salarios de empleados públicos, una situación que tiene a esta provincia sumida en una profunda crisis.

En tal sentido trascendió que el gobierno santacruceño esbozó un programa de gastos y financiamiento sugerido hasta el año 2022, pero Nación solo estaría dispuesta a aportar ayuda económica hasta 2019; es decir cuando Alicia Kirchner finalice su mandato.

Por otra parte, los voceros del ministerio de Frigerio aseguraron que "la mayoría de las metas de gastos que se incluyeron (en la propuesta) son incumplibles" y que "por ahora estamos analizando qué es lo más realista para establecer cuáles son las necesarias y qué puede financiar la Nación».

Paralelamente se indicó que la asistencia financiera que se conceda se canalizará "a través de un préstamo a tasa de mercado del Banco Nación y con aportes del Tesoro Nacional".

AJUSTE DE SALARIOS

Por otro lado, las fuentes dejaron trascender que "el único supuesto que tiene esa propuesta para bajar el déficit es el ajuste por inflación de los salarios", ya que el Ministerio de Economía santacruceño "augura un aumento salarial en 2017 de alrededor del 18% y un incremento de la recaudación tributaria provincial superior al 25%".

"El saldo positivo entre el incremento salarial y la recaudación paliará el déficit fiscal, aunque la propuesta no incluye absolutamente ninguna suspensión de contratos de empleos públicos, incluidas las contrataciones políticas", evaluaron.

También se aseguró que los equipos de Frigerio preparan la respuesta para la gobernadora, la cual podría ser remitida hoy o a más tardar el lunes.

Al mismo tiempo se reveló que se está conformando una "misión técnica" con varios funcionarios que viajarán a la brevedad a Río Gallegos y además se anticipa "un seguimiento constante de los gastos con los fondos que se envíen".

Por otro lado, se adelantó que la contrapropuesta de Nación incluirá un pedido "para que haya mayor apertura en las informaciones y muestren más números" por parte de Provincia.

ASEGURAN QUE NO

HABRA DESPIDOS

Hasta ayer, el único funcionario del Ejecutivo santacruceño que dio algunas precisiones sobre el plan fiscal que se elevó a Nación fue el vicegobernador Pablo González, quien aseguró que no se va a reducir la planta del Estado Provincial ni se consideran cambios al régimen jubilatorio.

Lo que sí se propone, explicó, es una "reducción de gastos en áreas no esenciales", remarcando además que Santa Cruz no es la única provincia que afronta déficit fiscal, pero si es la única que estando en esa situación "todavía no emitió deuda en dólares en el exterior, mientras que otras provincias ya lo hicieron el año pasado y este 2017 van por la segunda vez, como Chubut".