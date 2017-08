El Patagónico | Regionales | DESAPARICION DE SANTIAGO - 28 agosto 2017 Aportaron un video que prueba que Maldonado estaba en el lugar cuando reprimió Gendarmería La abogada de la familia de Santiago Maldonado, Verónica Heredia, sostuvo que se aportó un video que demuestra que el joven estaba presente durante el 1 de agosto cuando Gendarmería Nacional llevó a cabo un operativo de represión en una comunidad mapuche de Cushamen. La representante legal también criticó a la fiscal federal Silvina Avila y al juez federal Guido Otranto por la falta de comunicación con la familia de Santiago.

A 27 días de la desaparición de Santiago Maldonado durante un operativo de represión que llevó a cabo Gendarmería Nacional en una comunidad mapuche de Cushamen, la abogada de la familia del joven artesano, Verónica Heredia, aseguró que se aportó al expediente un video que permite identificar a Santiago durante la protesta del 1 de agosto en la ruta Nacional 40.



Asimismo, Heredia destacó que la familia Maldonado continúa aportando todos los elementos necesarios para encontrar al joven oriundo de 25 de Mayo y criticó el accionar de la fiscal federal, Silvina Avila, y del juez federal Guido Otranto por no explicar los pasos a seguir en la investigación.

“Yo no sé qué es lo que está haciendo la fiscal para encontrar a Santiago. No tienen diálogo con nadie y no permiten que la familia tenga conocimiento de lo que está pasando. La fiscal pidió 10 días más de secreto de sumario, pero debería tener un poco más de consideración con las personas que están sufriendo”, afirmó Heredia en diálogo con El Patagónico.



“Tardó más de 20 días para darse cuenta que el caso de Santiago es una desaparición forzada. Podría darse cuenta que nosotros queremos encontrar a Santiago con vida y no enterarnos por las noticias si secuestraron (teléfonos) celulares o una computadora. La fiscal y el juez tendrían que aportar más discreción con la familia Maldonado”, criticó.



Además, la defensa se refirió a los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien aseguró que tiene “una fuerte convicción" de que Gendarmería Nacional no es responsable de la desaparición de Maldonado.



"O la ministra desconoce el expediente o miente. Porque el 1 de agosto a las 19:10 horas hay una mujer que denuncia que Santiago fue privado de su libertad por Gendarmería. Es mentira que hayan pasado más de 36 horas y de repente, de la nada, aparece una denuncia", sostuvo.



Heredia subrayó: “no puede haber ninguna búsqueda en conjunto si la ministra niega la desaparición forzada de Santiago, y pretende que está perdido o extraviado. Jamás se va a sentar la familia hasta que el Estado reconozca que Santiago es víctima de desaparición forzada”, argumentó.



"Desde el primer momento se solicitó la conformación de una investigación imparcial, que no lo es, porque la sigue llevando adelante el mismo juez y la misma fiscal que dieron inicio a todo este procedimiento el 31 de julio, cuando se ordena a Gendarmería desalojar la ruta. No es una investigación pronta, porque ya estamos al día 27 de agosto y no sabemos dónde está Santiago. Y tampoco es eficaz. Es un mandato y una obligación del Estado que Maldonado aparezca con vida y es un derecho de los familiares que nadie presuma sobre el fallecimiento de Santiago”, analizó.



EL FUTBOL PIDIO POR EL



Los pedidos por la aparición con vida de Santiago Maldonado no solo se multiplican en las redes sociales sino que de a poco van copando las canchas de fútbol. Es que durante el partido entre San Lorenzo de Almagro y Racing Club de Avellaneda se exhibió un banner con la leyenda “Aparición con vida ya de Santiago Maldonado".



Todo comenzó el jueves cuando el presidente de la institución de Boedo, Matías Lammens y el secretario de su club, Miguel Mastrosimone, presentaron una nota dirigida al presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, poniéndolo en conocimiento de que se exhibiría el banner en cuestión.



En primera instancia, la AFA no le habría permitido a San Lorenzo cumplir con esta iniciativa, pero debió rectificarse cuando la decisión comenzó a generar críticas en la comunidad. Es por eso que Tapia decidió cancelar esta medida y dar el visto bueno para que el club de Boedo termine sumándose al pedido de la aparición con vida de Santiago Maldonado.



Fuente: