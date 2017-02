Continúan detenidas las obras complementarias de las represas

El ministro de la Producción, Leonardo Alvarez, dijo que el Gobierno de Santa Cruz ha cumplido con todo lo que pidió Nación y por ello no existen otros motivos que justifiquen la paralización de obras complementarias de las represas del río Santa Cruz, es decir construcción de caminos de acceso e instalación de obradores.

Caleta Olivia (agencia)

"Ya no tenemos más explicaciones para dar respecto del motivo por el cual la obra sigue detenida" dijo el funcionario en declaraciones que formulara a FM Dimensión durante su visita a la localidad de El Calafate, donde participó del acto de entrega de un aporte económico destinado al financiamiento de la Fiesta del Lago Argentino y luego visitó las obras de reconstrucción de un complejo turístico frente al glaciar Perito Moreno.

Álvarez recordó que las obras complementarias no están afectadas por la resolución de la Corte Suprema de Justicia que ordenó parar la obra principal de las represas "Néstor Kirchner " y "Jorge Cepernic" hasta tanto se presenten nuevos estudios de impacto ambiental en una audiencia pública que está anunciada para el 7 de febrero.

Los mismos fueron requeridos por una fundación ambientalista conformada por abogados que presentó un recurso de amparo argumentando que estos emprendimientos hidroenergéticos afectarían el ecosistema de los glaciares cordilleranos.





PERMANENTES RECLAMOS

Por otro lado, Alvarez destacó que el Gobierno provincial ha accedido a cada uno de los requerimientos que hizo el Ministerio de Energía y Minería de la Nación para darle continuidad a la obra central ya que el proyecto original fue modificado por la gestión de Mauricio Macri.

"En total son 19 los estudios complementarios que se terminarían en el mes de abril, tras lo cual debe convocarse a una audiencia pública informativa", indicó el titular de la cartera productiva.

"Además, vamos a cumplir con todos y cada uno de los pasos que ha pedido la Corte" remarcó el ministro, reiterando que la medida cautelar a la que hacía referencia "no incluye las obras complementarias, que son caminos y campamentos que albergarán a los obreros y a las áreas de servicio".

"Nosotros permanentemente realizamos reclamos, tanto la gobernadora Alicia Kirchner como todos los funcionarios, relacionados con las obras y se los hacemos saber a cada funcionario nacional con los que nos encontramos", puntualizó.

Finalmente recordó que la UTE Represas Patagónicas -adjudicataria de las obras- retrotrajo semanas atrás el despido de los 328 obreros que habían recibido telegrama de cesantías.

No obstante, reveló que los mismos fueron reincorporados y que la paralización de las obras complementarias hace que solo cumplan tareas pasivas. Además, "no cobran el sueldo completo al no estar efectivamente trabajando en la obra".