El CEO de YPF dice que ya no es rentable perforar en Santa Cruz

Caleta Olivia (agencia)Hace pocas semanas, en una reunión de accionistas de YPF, algunos de sus directivos le dijeron al comisionado de fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga (accionista clase C) que el crudo de esta provincia resultaba "el petróleo más caro del mundo" por los costos operativos.Ahora esas apreciaciones ya no se ocultan y se conocieron declaraciones de uno de los CEO de la operadora, Ricardo Darré, quien afirmó que la compañía necesita un precio internacional de 60 dólares por barril para hacer rentable la operación no solo en áreas de Santa Cruz sino también de ChubutEsto para lograr el punto de equilibrio entre el costo de extracción y la renta obtenida por su venta supera los 50 dólares, mientras que en Loma Campana, que es el primer proyecto en desarrollo de la formación Vaca Muerta, Neuquén, ese valor está por debajo de 40 dólares.Por tal motivo, el ejecutivo no descartó que la operadora continúe llevando adelante su política de desinversión en yacimientos santacruceños, algo que se evidencia con una oleada de suspensiones y despidos de trabajadores, quiebra de pequeñas contratistas y repliegue de otras de mayor solvencia económica y logística.En este último caso se encuadra San Antonio Internacional que ya tendría decidido cerrar su base de operaciones en Las Heras y ratificar los 330 telegramas despidos que estaban frenados por una conciliación obligatoria que vence el 15 de junio.CUESTIONES DE NEGOCIOSDe esta manera, Ricardo Darré dio a entender que la compañía optará por concentrar todo su esfuerzo en la cuenca neuquina y desprenderse de los yacimientos que opera en Santa CruzEn rigor, en la entrevista que concedió al medio periodístico especializado en temas económicos EconoJournal, lo dijo de otra manera: "con los precios actuales del barril de crudo es más negocio extraer shale oil (petróleo no convencional) que seguir perforando en campos convencionales".Mientras, el diario La Opinión Austral que también se hizo eco de estas declaraciones, señaló que desde esferas del Gobierno santacruceño se cree que las mismas constituyen "fuego de artificio" en respuesta a la declaración de la Ley de Emergencia Social Hidrocarburífera que hace pocos días aprobó la Legislatura de esta provincia.En ese contexto, para la semana venidera se espera la conformación de la comisión prevista en la norma, cuyos integrantes solicitarían una urgente reunión con las máximas autoridades de YPF.