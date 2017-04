El Patagónico | Regionales | PARQUE EOLICO - 29 marzo 2017 El proyecto del parque eólico de Aluar pasó por audiencia de impacto ambiental Los molinos "son de una altura máxima de 180 metros, con una potencia por encima de lo que hoy tenemos en Chubut, que son de alrededor de 2 MW por generador". Los que serán instalados "son de 3,45 MW", dimensionó la subsecretaria de Gestión Ambiental de Chubut, Mariana Vega, quien presidió la audiencia.

Se realizó ayer en Puerto Madryn la Audiencia Pública del Estudio de Impacto Ambiental referida al "Parque Eólico GEMPAT y Línea de Alta Tensión"; proyecto presentado por la empresa GEMPAT S.A. donde tiene participación mayoritaria la firma Aluar S.A. Se trata de la iniciativa que el año pasado el presidente de la productora de aluminio, Javier Madanes Quintanilla, le anunció al gobernador Mario Das Neves a partir de una millonaria inversión en dólares por parte esa firma.

La audiencia de ayer, tuvo lugar en instalaciones de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y fue presidida por la subsecretaria de Gestión Ambiental de la Provincia, Mariana Vega.

Vega explicó: "el proyecto implica la instalación de 170 molinos en tres etapas y se ubicaría al oeste de la Ruta Nacional Nº 3 y al norte de la Ruta Provincial Nº 4 abarcando unos 140 kilómetros cuadrados".

También destacó que los molinos "son de una altura máxima de 180 metros, con una potencia por encima de lo que hoy tenemos en Chubut, que son de alrededor de 2 MW por generador", al revelar que los que serán instalados "son de 3,45 MW".

La funcionaria indicó además: "la primera etapa del proyecto, que se prevé concretar en no más de un año, será la instalación de 16 molinos con una generación de 25 MW, energía que sería provista a la empresa Aluar para cumplimentar con el requisito que establece la ley en cuanto a que las empresas deberán satisfacer por lo menos un 8% de su demanda energética con energías renovables".

"Luego hay una segunda etapa que implica otros 16 molinos y complementar la tercera etapa con los 138 restantes, cumplimentando con 510 MW total del proyecto", graficó.

Sobre el ambicioso proyecto, resaltó además: "la energía generada no ira al Interconectado, ya que es algo que todavía no está resuelto en esta etapa, por que en principio viene a suplir el uso de combustibles fósiles y el autoabastecimiento de Aluar y a futuro la empresa está pensando en armar una unidad de negocios y vender energía".

Asimismo, hizo hincapié en que "para nosotros es muy importante la participación ciudadana que se genera en estas audiencias que es el espíritu que el Código Ambiental de la Provincia persigue estableciéndolas y someter estos proyectos y en especial el Estudio de Impacto Ambiental a la opinión y observación de la ciudadanía. Por otro lado siempre vemos con satisfacción desde el Ministerio de Ambiente la presentación de estos proyectos de energía eólica que vienen a suplir a la generación de energía convencional y de esa forma reducir en gran medida los impactos ambientales que ésta última genera", dijo la funcionaria.

Mientras, Jorge Zavatti, representante de Aluar S.A., destacó "la oportunidad y el entusiasmo de estar en esta situación, en el cual los proyectos se están iniciando. Es muy motivante, ya que uno se imagina la magnitud de la nueva inversión y crea posibilidades para el desarrollo de la provincia y de la ciudad. Realmente nos preocupa lo que opina la gente y queremos enfocarnos en esos temas".

Zavatti dimensionó: "la superficie disponible que tiene Chubut para el desarrollo de energías renovables es muy interesante" y destacó el papel primordial que tiene la provincia en cuanto a la generación de las mismas, "ya que tiene los tres parques de generación eólica más importantes del país".





