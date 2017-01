El Patagónico | Regionales - 08 enero 2017 El vehículo más vendido en el país es la Toyota Hilux

El informe de la Cámara del Comercio Automotor (CCA) detalló que la pickup Toyota Hilux fue el vehículo 0 Km más vendido en el país en 2016. "Hay una cuestión de historia en lo que respecta Hilux. Nosotros hace 15 años que venimos siendo primeros en pickups en todo el país. En la actualidad, esto se debe a la actividad en el campo, pese a que nosotros no tenemos una percepción muy buena con respecto al petróleo. Este año las empresas no compraron camionetas y vendimos la misma cantidad de vehículos que el año pasado. Pese a todo, el particular sigue confiando en Hilux por lo que significa Toyota", aseguró Antonio Baltuska, gerente de ventas de Tsuyoi, concesionaria de Toyota.

"Hoy hay un montón de marcas que están incursionando en pickups. Tenés a Fiat, Ford, Renault, Chevrolet y Ford. Sin embargo, la más vendida es Toyota y esto se debe a los grandes servicios que ofrece y la calidad de cada uno de sus producto", agregó.

El gerente de ventas de Tsuyoi también explicó que la concesionaria comodorense tuvo una participación del 16% de ventas en la zona sur de Chubut y norte de Santa Cruz teniendo en cuenta que Toyota solo comercializa Ethios, Corolla y Hilux.

"Terminamos el año en 44% de la participación de pickup, el segundo fue la Ranger (Ford) con el 24%. En el segmento de Corolla terminamos con un 33% de participación contra el 16% de Focus (Ford) y 15% del Fluence (Renault). Mientras que en el segmento de SW4 terminamos el 66% contra la Captiva (Chevrolet) y la Santa Fe (Hyundai); y el Ethios obtuvo un 17% de participación y terminó empatado contra el Gol (Volkswagen)", detalló Baltuska.

"El año que viene va a ser mejor. El año pasado fue más de transición porque no se sabía el valor del petróleo. Este año va a ser un año más estable en tema de petrolero y va ver otro tipo de panorama que nos va a ayudar a todos", auguró el gerente de ventas de Tsuyoi.

