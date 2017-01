En Comodoro también consideran que el 2 de Abril debería ser inamovible

El Patagónico consultó a concejales y ex combatientes sobre la eliminación de los feriados puente y la modificación que impuso que el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas a partir de ahora sea un feriado móvil. Los ediles consultados coincidieron en que es una fecha muy sensible a los sentimientos patagónicos y señalaron la necesidad de que se respete el día original.

Concejales y ex combatientes consideran que el feriado que conmemora el 2 de Abril debe ser una fecha inamovible.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el cual Mauricio Macri eliminó los feriados puente sigue en el centro de la polémica. Primero fueron los referentes turísticos y los trabajadores los que se manifestaron en contra, y ahora se sumaron los ex combatientes, los Veteranos de Malvinas y cuadros políticos, por las modificaciones que impuso al 2 de Abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que a partir de ahora será un feriado móvil.

El reclamo se hace sentir en todo el país y principalmente en toda la Patagonia. Ayer en Ushuaia y Río Grande (Tierra del Fuego) anunciaron que decretarán la inamovilidad de la jornada por el conflicto bélico en el Atlántico Sur.

En Chubut y en Comodoro Rivadavia, centro del Teatro de Operaciones durante el conflicto, aún no se sabe qué sucederá. Sin embargo, diferentes concejales consultados y ex combatientes señalaron la necesidad de que se respete el día original de esta conmemoración.

Mario Gianelli, integrante de la Unión de Ex Combatientes de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, fue categórico al ser consultado. "Mi opinión como Veterano de Malvinas es que creo que están haciendo las cosas mal. El Gobierno está haciendo las cosas mal. El 2 de Abril es un día clave, es una ley y la quieren modificar a través de un decreto. Realmente no lo entiendo. Pero nuestra posición como Veteranos de Guerra es defender ese derecho porque debería ser inamovible", consideró.

"De todas maneras hemos vertido nuestra opinión a través de la Confederación Argentina de Veteranos de Guerra y se ha emitido un comunicado al Presidente y a la canciller (Susana Malcorra) por el ataque al Cementerio de Darwin. Hemos pedido el repudio de la canciller", confirmó quien prestó servicios para la Fuerza Aérea durante el conflicto.





SENTIMIENTO PATAGONICO

José Gaspar, concejal por la Alianza Cambiemos, también fue consultado por este medio. Aseguró no tener una opinión formada, advirtiendo que entiende que "para los patagónicos es una fecha muy sensible porque fuimos parte del centro de operaciones; acá vimos salir los soldaditos y los vimos llegar". De todos modos, deslindó responsabilidades. "Me parece que es un planteo que tiene que hacer la Gobernación más que nada", dijo.

El referente radical también aclaró que el sentimiento "como patagónico es una cosa, como argentino otra. El 25 de Mayo y el 9 de Julio para mí tienen que ser inamovibles, pero fijate que los salteños quieren que el feriado de Güemes sea fijo".

Por su parte Sirley García, edil del Frente Para la Victoria, confirmó que el tema aún no se trató en el recinto que se encuentra de receso hasta febrero, pero consideró que "no corresponde cambiar la fecha".

A su criterio, "son fechas muy significativas para Comodoro que no deberían moverse. Después hay que ver qué se puede hacer desde acá, pero sí es algo que no cae bien".

Pablo Martínez, también concejal que representa a la Alianza Cambiemos, rechazó la movilidad del 2 de Abril, aunque defendió la decisión de Macri en torno a los feriados puente. "Lo que ellos están planteando es poder cumplir con los 180 días de clase como primer premisa para llegar a los estándares de calidad educativa. Pero bueno... a nivel local me parece que habría que pujar para que la conmemoración de la Gesta de Malvinas siga realizándose el día que cae", acotó.

El edil sostuvo que "habrá que instar a los legisladores nacionales para que una vez que se abra el período de sesiones, planteen que así como el 9 de Julio y el 25 de Mayo son inamovibles, el 2 de Abril lo sea también. Me parece que tiene una trascendencia en la Patagonia y a nivel país porque genera un antes y un después en la soberanía sobre Malvinas y en el regreso a la democracia", señaló, advirtiendo que a nivel local se podría emitir una expresión de deseos y a nivel provincial un feriado para toda la jurisdicción.

En el mismo sentido se manifestó Norma Contreras, concejal por Chubut Somos Todos, quien rechazó la modificación y prometió tratar el tema en el recinto legislativo. "La verdad es que a mí no me gustaría que se modifique el día 2 porque es uno de los días sagrados para el pueblo argentino", dijo.

"Lógicamente va a ser un tema que voy a tratar de poner en agenda porque además teníamos la promesa de que el 2 de Abril de este año se iba a realizar el acto central acá en Comodoro. Entonces con más razón debemos defender que ese día sea inamovible", sentenció.